ASVEL : un pigiste médical arrive suite à la blessure d'Edwin Jackson

Pour pallier l'absence de l'arrière pour six semaines à cause de sa lésion partielle d'un tendon des ischio-jambiers gauche, le club villeurbannais a trouvé un accord avec Andre Roberson. Le 3-4 américain de 32 ans (2m01) arrive à Villeurbanne en tant que pigiste médical.

"Réputé défenseur d’élite en NBA et joueur emblématique d’Oklahoma City (333 matchs joués entre 2013 et 2020), Andre Roberson vient de conclure une pige remarquée avec Cholet (12.2 points, 5.4 rebonds et 2.8 passes décisives) qui s’est achevée dimanche dernier par 19 points inscrits sur le parquet de l’Astroballe lors de la victoire choletaise", se félicite l'ASVEL, qui intègre le joueur à son effectif.