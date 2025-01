Isère : le député LFI Hugo Prevost démissionne !

Ce mercredi soir, le député LFI de l'Isère Hugo Prevost a annoncé qu'il démissionnait, suite à son exclusion du groupe parlementaire insoumis à l'Assemblée nationale. Car selon lui, "aucun destin personnel ne doit entraver nos outils collectifs".

"Je n'ai jamais cherché à nuire à l'intégrité de mes camarades, et je veux avant toute chose m'excuser auprès de toutes les personnes investies dans la campagne pour le choc qu'elles ont pu éprouver ces dernières heures", indique Hugo Prevost, accusé de violences sexuelles "pouvant relever d'infractions pénales, antérieures à son élection" selon la France insoumise.

Celui qui avait succédé cet été à Olivier Véran dans la 1ère circonscription iséroise a précisé dans un communiqué qu'il ne "répondrait pas publiquement" à ces accusations.

On ne sait pas encore avec certitude si sa suppléante va lui succéder ou non, mais on semble parti pour un nouveau scrutin dans la 1ère circonscription. Avec Olivier Véran ? Et quid de l'alliance NFP ?