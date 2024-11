Villes les plus médiatisées de France : Lyon dégringole

Nos confrères de Ouest-France ont publié la 2e édition de leur baromètre de présence dans les médias des 50 plus grandes communes de France et de leurs maires. Concrètement, c'est la place prise par les actualités locales dans les médias nationaux qui ressortent et permettent d'établir un classement.

Comme en 2023, le podium de 2024 est un classique avec Paris en première position, Lyon en 2e et Marseille en 3e.

Ouest-France a donc préféré mettre en avant son tableau qui comptabilise le nombre de contenus concernant la ville par rapport au nombre d'habitants. Une petite ville surmédiatisée sera donc davantage mise en avant.

Et dans ce classement actualisé, Lyon passe de la 6e à la 10e place, avec 1,1 million de contenus référencés dans les médias, et un ratio contenus/population de 2,20.

Soit très loin du ratio 3,49 de Lille, première du classement.

A cause des nombreux règlements de compte et prises de position d'Eric Piolle, Grenoble est un solide deuxième.

A noter que dans le Rhône, Villeurbanne est 44e du classement, avec un ratio contenus/population de 0,27 (41 950 articles/reportages référencés).