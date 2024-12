Procès des viols de Mazan : après le verdict, un rassemblement prévu ce vendredi à Lyon

Le verdict du procès des viols de Mazan, rendu ce jeudi 19 décembre par la cour criminelle du Vaucluse, continue de susciter de vives réactions. Au terme de trois mois et demi d’un procès historique, Dominique Pelicot, 72 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Les 50 autres accusés ont tous été reconnus coupables des faits reprochés, mais les peines prononcées se sont avérées inférieures aux réquisitions du parquet.

Dès l’annonce des décisions, les nombreuses personnes rassemblées devant la cour criminelle du Vaucluse, ont exprimé leur mécontentement face à des peines jugées trop clémentes. Cette colère se déplacera à Lyon ce vendredi 20 décembre.

Néanmoins, ce rassemblement était prévu avant que la décision de justice ne soit rendue afin de soutenir les victimes des violences sexistes et sexuelles. En ce sens, le rassemblement est prévu à 19h devant le Palais de Justice des 24 colonnes. Organisé par plusieurs collectifs féministes, dont Les Branl’heureux.ses, la CLAM et Les Déter, cet événement prendra la forme d’un concert de chorales. Selon les organisateurs, il s’agira de "montrer notre soutien et notre détermination pour abolir ce système patriarcal."