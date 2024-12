Viols de Mazan : douze parlementaires appellent à une loi contre les violences sexistes, deux députées du Rhône mobilisées

Réunis autour du verdict du procès des agresseurs de Gisèle Pelicot rendu le 19 décembre, douze parlementaires de divers horizons ont signé un communiqué exhortant une réponse systémique contre les violences sexistes et sexuelles. Parmi eux, deux députées du Rhône, Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) et Marie-Charlotte Garin (EELV). Le Lyonnais Raphaël Arnault, député LFI du Vaucluse, figure également parmi les signataires.

Dans ce texte, ils expliquent que "les violences sexuelles, systémiques et enracinées dans les inégalités de genre, appellent une réponse politique et une mobilisation collective pour mettre fin à la culture du viol." Saluant le courage de Gisèle Pelicot, les signataires affirment l'avoir "entendu" et appellent à "tirer les enseignements nécessaires de son procès."

Le communiqué s’aligne sur les revendications de nombreuses associations, appelant à une "loi intégrale, ambitieuse et dotée des moyens nécessaires pour enfin briser ce cycle de violences."

Trois axes structurent cette demande : protéger les victimes, prévenir les violences, et punir les agresseurs.

Le texte met aussi l'accent sur l’éducation, notamment par l’Éducation à la vie affective et relationnelle (EVARS), décrite comme "essentielle" pour prévenir les violences dès l’enfance.

Alors que de nouvelles discussions budgétaires se profilent, les parlementaires appellent leurs collègues à rejoindre une "coalition transpartisane" pour faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles une priorité parlementaire.