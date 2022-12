Alexandre Vincendet (LR) souhaite que l’on puisse être enterré avec son animal de compagnie

Les Français pourraient choisir d’être enterrés avec leur animal de compagnie. Chose qui est aujourd’hui interdite.

Cette proposition de loi vise à "permettre à nos concitoyens d’inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau au cimetière", selon les informations du Parisien.

"J’entends déjà ricaner les cyniques et les moqueurs qui diront que, compte tenu de la période que traverse notre pays, ça ne changera pas la face du monde. Mais c’est pourtant un sujet de préoccupation pour beaucoup de Français, particulièrement chez les personnes les plus fragiles, les plus âgées ou les plus isolées", estime l’ancien maire de Rillieux-la-Pape.

"Une plaque ou un dispositif amovible" servirait à annoter le nom de l’animal.

Cette proposition de loi ne sera pas débattue avant début 2023. Mais Marine Le Pen s’est déjà dite prête à voter pour, comme elle l’affirme au Parisien. : "Il faut voir si légalement, c’est vraiment possible, confie au Parisien la présidente du groupe RN à l’Assemblée. Mais, sur le principe, le Rassemblement national peut a priori apporter son soutien, je n’y vois pas d’opposition".