Plus de 300 arbres déracinés lors de la tempête Bert : le parc de Parilly va connaître un chantier de plantations massif

La création d’une nouvelle allée paysagère et 3335 arbres et arbustes plantés, c’était le projet de la Métropole de Lyon pour revégétaliser le parc de Parilly, entre Bron et Vénissieux.

Prévu avant la tempête Bert du 25 novembre dernier, il a pris encore plus de sens une fois que les 337 arbres, principalement des conifères, ont été déracinés par les violentes rafales de vents allant jusqu’à 142km/h.

Cet espace sensible au vent violent va donc bénéficier d'un chantier de plantations, qui a pour but de réduire et casser le vent au cœur du parc mais aussi d'ajouter un peu d’ombre sur la plaine des jeux durant les périodes estivales, aussi bien pour les promeneurs que pour les coureurs qui empruntent le circuit.

Encore en cours de plantation dans certains endroits, aujourd’hui ce sont plus de 200 arbres et 840 arbustes qui composent la nouvelle allée paysagère, un espace favorisant la biodiversité (les insectes ou les oiseaux par exemple) en intégrant un cheminement ombragé de 300 mètres permettant l’accès aux équipements sportifs et au reste du parc.

"On va planter des grands arbres, mais aussi des arbustes, créant ainsi des sous étage dans la forêt. Il y aura une floraison la plus échelonnée possible allant de février à novembre pour favoriser la biodiversité, notamment les polinisateurs", explique Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole à l’Environnement.

D’autres plantations sont en cours sur le parc permettant de végétaliser 3000 m2, une aire de sport inclusive et un espace pour accueillir des animations sont également au programme.

L’achat de l’ensemble des arbres pour ce projet représente une enveloppe de 100 000 euros, et les plantations sont réalisées par les équipes internes, ce qui n’entraîne donc pas de coût supplémentaire.