Lyon : le rassemblement de la star des réseaux Hachemi interdit par la préfecture du Rhône

Mise à jour à 16h50 : Sur Snapchat, Hachemi a déclaré se plier à l'interdiction de l'évènement malgré "les 6000 personnes" déjà présentes en centre-ville.

Article initial : Face aux risques de débordements provoqués, notamment chez le public jeune, la préfecture du Rhône annonce avoir pris un arrêté visant à interdire le rassemblement d'Hachemi, qui devait être accompagné du youtubeur Ibra TV.

L'influenceur a également annoncé sur ses réseaux qu'il profiterait de sa venue pour "payer des loyers, vêtements et affaires scolaires aux personnes en situation de précarité rencontrées à Lyon".

Les services de l'Etat soulignent "l’absence de circonstances locales particulières", puisque le lieu de la chasse aux trésors est tenu secret jusqu'au dernier moment par le snapchateur et ses équipes.

Et rappellent que les précédents évènements organisés à Lille et Bruxelles ont "entraîné le rassemblement de plusieurs centaines de fans dans le plus grand désordre en plein centre-ville, générant des troubles graves à l'ordre public".

L'arrêté interdit donc le rassemblement et la distribution des cadeaux "sur l'ensemble des arrondissements de Lyon". Et promet jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende aux organisateurs et aux participants qui ne respecteraient pas l'interdit.

Reste à savoir si Hachemi suivra ou non ces consignes, ou s'il organisera finalement son HMI Tour dans une autre ville voisine.