Soleil d’hiver : une escapade à Dubaï

Vous avez envie de dépaysement, de chaleur et de soleil ? Vous avez bien raison, surtout qu’une destination, au départ direct de Lyon, vous attend à moins de 7 heures de vol et pourrait bien vous surprendre. Loin des clichés et des idées toutes faites, embarquez avec nous pour l’envoûtante Dubaï !



La route qui mène de l’aéroport World Central au centre de la ville, donne le ton instantanément. À travers un paysage désertique, des dizaines et des dizaines de bâtiments sont en construction, ponctués de rangées d’imposants pilonnes électriques. Nul doute, ici c’est l’effervescence. Comment imaginer qu’il y a encore soixante ans, ce territoire perdu du Golfe persique n’était qu’un petit port dédié à la pêche de la perle ?

Arriver à Dubaï, c’est ressentir tout d’abord cette incroyable métamorphose de la fin d’un millénaire et de la création d’un empire - les Émirats Arabes Unis - devenus en ce nouveau siècle l’un des épicentres de la planète.

Un bref rappel historique pour se remémorer de la découverte de l’or noir dans les années 1930 - le pétrole – qui ne serait finalement rien sans la volonté d’hommes visionnaires, à l’instar de cheikh Zayed, père fondateur des Émirats Arabes Unis, au nombre de sept aujourd’hui, de créer une puissance mondiale moderne, la capitale économique Dubaï évidemment en tête.

Et c’est justement sur l’artère qui porte son nom, que l’on pénètre, sur une route de deux fois sept voies, à rendre dépressifs nos élus écologistes, le downtown - le centre-ville - de Dubaï, au pied de la renommée skyline où se côtoient les gratte-ciels les plus gigantesques. À leur sommet, bien sûr, Burj Khalifa (828 mètres), la plus haute tour du monde qui, entourée d’immeubles plus extravagants les uns que les autres, ne paraît finalement pas si grande. En ce début de soirée, ils sont tous illuminés, soulignant les courbes dessinées par les plus grands architectes (dont le français Jean Nouvel), certains reproduisant des monuments emblématiques, tel la Big Ben londonienne.

Il est temps de s’installer. La ville est très étendue et ne manque pas de lieux pour y séjourner, notamment du côté de la marina et des bords de mer. Si l’envie et le portefeuille vous le permettent, vous pourrez même choisir de loger au Burj-al-Arab, seul hôtel sept étoiles au monde.

Mais Dubaï ne rime pas uniquement qu’avec luxe. Vous trouverez partout des établissements très confortables à budget maîtrisé, à l’instar de la chaîne Rove qui propose différentes adresses, dont celle de downtown. Pour une moyenne à l’année de 150 euros la chambre double, vous disposerez de tout le confort nécessaire et même du privilège de se baigner dans une piscine située quasi au pied de la Burj Khalifa. Une perspective plutôt intéressante ! Autres caractéristiques du Rove : des taxis vous attendent à tout moment de la journée et une supérette est ouverte 24h/24.

Car Dubaï est une ville où l’habitant et le touriste sont rois. Tout est pensé pour faciliter le quotidien (le Wifi gratuit est quasiment accessible partout, par exemple) et assurer le meilleur service possible. Des initiés vous confieront que tout est fait pour vous laisser le maximum de temps pour travailler. Car Dubaï ne compte que 10% d’Émiratis et 90 % d’expatriés – soit 180 nationalités toutes confondues – venus chercher leur part du soleil brûlant du désert.

Hormis les pas si nombreux influenceurs, cadres supérieurs, investisseurs, promoteurs ont trouvé en Dubaï leur nouvel Eldorado. Et si certains font fortune en peu de temps, la part est aussi importante de main d’œuvre moins regardante – la plupart indienne et pakistanaise – venue assurer les basses œuvres pour subvenir aux besoins de leurs familles, laissées au pays.

Mais vous n’êtes pas venus ici pour travailler ni refaire le monde, et si Dubaï est une place de "serious business", c’est aussi un lieu de tourisme privilégié sur lequel l’Émirat mise énormément, notamment pour les années à venir quand les réserves pétrolières se verront naturellement diminuer. Dubaï présente un climat désertique, mais avec un taux d’humidité important en raison de son littoral maritime. Si l’été est très vite suffoquant (avec des températures pouvant atteindre les 50 degrés), l’hiver est certainement la saison la plus agréable pour profiter des ressources naturelles, avec des températures moyennes de 28 degrés en journée.

Bordée par la mer d’Arabie, toujours chaude, vous aurez l’embarras du choix pour farnienter sur les plages de la ville. Notre préférence se porte sur Kite Beach qui propose des spots privés - à l’instar de l’impeccable Sole Mio -, avec transats et déjeuners les pieds dans l’eau, de nombreuses activités et un espace public où vous pourrez bronzer en toute liberté en bikini. Car c’est une autre spécificité de cet état musulman pratiquant la charia : vous pouvez apercevoir un niqab autant qu’une tenue légère ; tant que vous restez décent, tout style vestimentaire est admis et autorisé.

Un séjour à Dubaï ne peut s’envisager sans une escapade dans le désert. À moins d’une heure de downtown, vous vous retrouverez au milieu des dunes occupées par les gazelles, oryx et autres scorpions, ces derniers sortants la nuit : chaussures fermées obligatoires. Plusieurs formules, plus ou moins folkloriques, sont disponibles mais notre préférence se porte sur le Sand Sherpa Camp, tenu par de sympathiques Sud-Africains.

À travers, cet espace naturel et hautement préservé, vous pourrez rencontrer Sally, la femelle faucon, admirer le coucher de soleil, partager un repas simple mais convivial, puis refaire le monde autour d’un feu de camp, surplombé par une myriade d’étoiles. Le couchage se fait sous une tente posée sur le toit d’anciens véhicules militaires, les sanitaires sont partagés.

Un confort certes spartiate mais qui, selon nos hôtes, est apprécié par les Dubaïotes, notamment certains membres de la famille royale qui s’y retrouvent. Peut-être les mêmes qui vivent dans ce palais de Dubaï, doté d’un jardin luxuriant avec rivière et peuplé d’animaux exotiques, dont singes et girafes…

Pour comprendre comment une telle exubérance est devenue possible en si peu de temps, retour en ville, où les visites du musée de Dubaï et d’Al Shindagha s’imposent pour comprendre les mécanismes historiques de cette évolution fulgurante. D’autres musées, aux thématiques plus contemporaines, vous attendent, comme le Jameel Arts Center qui présente la scène artistique du Moyen-Orient et, bien sûr, l’incontournable musée du Futur, dont la façade – une immense arabesque calligraphiée – est une œuvre d’art en elle-même.

Pour les amateurs de shopping, Dubaï est "the place to be". De nombreux mall – centres commerciaux - vous attendent, dont le plus grand du monde, le Dubaï Mall qui propose, au détour d’un aquarium géant, 1 200 boutiques, des marques de luxe au prêt-porter. Attention si vous êtes agoraphobe, n’y allez surtout pas le vendredi soir ! Pour faire le plein de souvenirs, nous avons de loin préféré nous perdre dans les souks du Vieux Dubaï.

L’occasion d’emprunter une Abra – une embarcation en bois traditionnelle - pour traverser la Dubaï creek, le bras de mer qui nous mène vers un dédale de ruelles reconstituées à l’image du Dubaï du 19è siècle. Or, tissus, bijou, objets décoratifs, pyramides d’épices, muscs et parfums… Les parfums sont particulièrement emblématiques de la culture dubaïote et très utilisés à usage personnel ou d’ambiance. C’est simple, dans n’importe quel lieu, vous serez toujours surpris par de subtiles fragrances. Et vous trouverez même dans les souks, une boutique très confidentielle qui ne vend que des bois rares à brûler, certaines essences étant affichées à des milliers d’euros !

Enfin, la cosmopolite Dubaï ravira les plus gastronomes d’entre vous. Une dizaine d’étoilés Michelin vous attendent, comme l’Orfali Bros, du très prometteur chef Syrien du même nom. Les clinquants restaus de plage aussi, à l’instar du français Gigi, au cadre de rêve et ambiance festive (attention à l’addition salée !). Notre préférence, là aussi, se dirige vers des établissements plus authentiques : la cuisine palestinienne de Bait Maryam, l’initiation à la cuisine émiratie du Sheikh Mohammed Center for Cultural Understanding ou la carpe cuite au feu de bois de l’Irakien visité lors du tour culinaire Frying Pan Adventure.

Cette escapade gourmande, menée par la pétillante Farida Ahmed, vous permettra de goûter aux différentes spécialités du Levant et du Golfe, en déambulant dans la plus modeste Old Dubaï (qui ne date que des années 70), loin des gratte-ciels, grouillant de restaurants et de boutiques ouvertes tard la nuit, peuplée de la foule bigarrée qui donne tant de contrastes et de reliefs à la capitale.

Notre tour de Dubaï s’achève ainsi, un baklava dans la bouche, impatient de retourner explorer ce territoire qui, loin de notre vieille Europe, est en train de construire son Âge d’Or.

Lyon – Dubaï, 2 vols par semaine (mardi et vendredi)

À partir de 157 euros avec Transavia