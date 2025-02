La lyonnaise Vitaa victime d’un home-jacking : des suspects en garde à vue

En 2023, la chanteuse Vitaa, son mari et leurs trois enfants avaient traversé une nuit d’horreur. En effet, dans la nuit du mardi 19 décembre, la famille de la Lyonnaise avait été réveillée par leur alarme. Trois cambrioleurs étaient rentrés dans la propriété des Hauts-de-Seine avec des battes de baseball. Les malfaiteurs avaient bousculé le couple avant de menacer et d’enfermer leurs trois enfants dans une chambre. Ils avaient fini par dérober de nombreux biens de valeurs.

Du nouveau dans l’affaire

Après un peu plus d’un an d’enquête, ce mardi 4 février, les présumés suspects accusés du home-jacking de Vitaa ont été interpellés et placés en garde à vue selon Le Parisien. Les suspects seraient quatre hommes âgés de 19 à 23 ans. Mamadou C. (23 ans), les frères Mohamed et Sadioba D. (19 et 22 ans) et Khyed M. (20 ans) seront donc jugés le mois prochain devant le tribunal correctionnel de Nanterre.

Le home-jacking de la chanteuse française ne serait pas leur premier cambriolage. Ils seraient aussi impliqués dans d’autres effractions, notamment chez Julian Draxler, ancien joueur du PSG, de Jane Birkin et enfin d’Anne-Sophie Lapix.