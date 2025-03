"La générosité des Français ne faiblit pas" : les Restos du Cœur lancent leur collecte annuelle à Lyon

Depuis, 1985, l’association départementale des Restos du Cœur s’engage auprès des plus démunis. L’entrepôt de Villeurbanne permet de desservir 27 centres sur le département du Rhône, dont 21 dans la Métropole de Lyon.

Les 7, 8, et 9 mars, l’association créée par Coluche lance sa collecte annuelle dans la Métropole de Lyon. Sur les 3 jours, l’organisation récoltera environ 140 tonnes. "Le dépôt est près d’un bassin de vie, et c’est un vrai plus pour trouver des bénévoles, mais aussi pour être au plus près de nos bénéficiaires", précise Alain Pillon, président des Restos du Cœur du Rhône. Avec un entrepôt principal de 2 500 m², dont 325 m² de chambres froides, les aliments sont bien conservés en attendant la distribution.

Durant ces 3 jours, ce sont plus de 1 000 bénévoles qui travaillent à l’entrepôt villeurbannais, mais aussi sur les plusieurs points stratégiques. Les 140 tonnes récoltées seront redistribuées sur 95 sites. "La générosité des Français ne faiblit pas. Il n’y a pas de petits dons, ni de grands dons, il n’y a que des beaux dons." Chaque année, Alain Pillon est fier des récoltes effectuées.

Lors de la visite de l’entrepôt ce jeudi, Bruno Bernard était présent pour montrer le soutien de la Métropole de Lyon. Arrivé avec un panier de denrées alimentaires et d’hygiène, le président de la collectivité en a profité pour saluer la détermination des équipes : "Je voulais tout d’abord remercier les Restos du Cœur, vous monsieur le président, tous les bénévoles et salariés pour ce travail extraordinaire."