La Caravane des métiers reprend les routes de l’orientation dans la région Auvergne Rhône-Alpes

Du 31 mars au 12 avril, ce temple de l’orientation roulant part sillonner les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la rencontre de ceux qui cherchent leur voie.

Durant 13 jours, la Caravane des métiers va au contact de tous les publics, les jeunes mais aussi ceux qui souhaitent se réorienter ou bien juste les curieux qui veulent en apprendre davantage sur un métier.

Une quinzaine de véhicule avec des stands animés par des professionnels de l’orientation font étape le temps d’une journée dans un des arrêts du projet. Au programme, 12 villes sélectionnées en amont, une par département de la région, passant de Privas à La Côte Saint-André en passant par Aurillac et Montluçon. Un passage par le quartier Général-Frère à Lyon est également prévu le 7 avril prochain.

"On veut donner une information de qualité partout et pour tous les habitants peu importe où ils habitent", explique Mickaël Paccaud, Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation.

Au programme, c’est plus d’une centaine de métiers qui seront à découvrir, des métiers les plus traditionnels aux plus méconnus. Différentes filières seront présentes, comme les métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’environnement, de la forêt et du bois. Mais on retrouve aussi les métiers de de l’industrie, du bâtiment ou des travaux publics ainsi que de la transition énergétique.

Les métiers de la sécurité et de la défense feront également le déplacement. L’armée de Terre, l’armée de l’Air et de l’Espace ainsi que la Marine seront présentes sur place dans certaines villes du road trip de la Caravane. De nombreux autres secteurs seront représentés.

France Travail fournira à chaque étape du voyage des informations sur le marché de l’emploi local, sur les parcours et les bonnes pratiques à adopter pour une recherche fructueuse.

Cette rencontre est une occasion de découvrir des métiers de façon concrète et de commencer à se créer un réseau dans le milieu choisi, en rencontrant des professionnels pouvant devenir des appuis précieux pour l’avenir.

L’année dernière ce sont plus de 13 000 élèves qui sont venus à la rencontre de ces professionnels, soit 45 000 visiteurs sur les trois premières éditions.

Prenant exemple sur le Mondial des Métiers, l’événement recevra les lycées, les collèges, les CFA, les lycées pros mais, aussi les MFR.

Ce sera aussi l’occasion de s’adresser aux adultes, aux demandeurs d’emplois, mais aussi aux personnes en reconversion. Les parents sont également les bienvenus pour les aider à mieux comprendre les filières, les enjeux et les débouchés des futurs métiers de leurs enfants.

"Trouver sa voie est un défi", exprime Michèle Cedrin, conseillère régionale déléguée à la formation et à l’emploi et présidente du carif-oref via compétences, représentant le président de la Région

Cette caravane a un autre but, former davantage dans les secteurs qui en ont besoin.

"L’orientation regroupe deux exigences, celle du développement personnel et celle de répondre aux défis de demain", explique Etienne Maurau, délégué de la région académique à l’information et à l’orientation, représentant le recteur de la région académique.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France et souhaite former 2 000 ingénieurs supplémentaires par an mais également former plus de jeunes dans les filières biotechnologiques, techniques, numériques et dans le secteur de l’intelligence artificielle, des secteurs qui "façonneront le monde de demain".

Une autre volonté de la Région est de former et de sensibiliser davantage les filles sur les filières biologiques et biotechnologiques, des sections d’études souvent délaissés...

Un des derniers défis pour la Région est de permettre aux jeunes de mieux comprendre le monde du travail et ses enjeux futurs.