Avec Graviti, déconnectez-vous du monde pour vous reconnecter à vous-même

Graviti c’est votre spécialiste de la flottaison en isolation sensorielle à Lyon. Avec deux centres et de multiples possibilités pour flotter, que vous soyez seul.e ou à deux.

Flotter en isolation sensorielle consiste à se laisser porter par une eau saturée en sel d’Epsom, à température corporelle pendant une heure dans une capsule d’isolation sensorielle. Débarrassé.e des stimulations visuelles et sonores du monde, vous glissez vers un état méditatif profond, régénérant le corps et l’esprit.

Des bénéfices physiques, intellectuels et spirituels

La flottaison Graviti permet une réduction des douleurs ressenties dès la première séance qu’elles soient musculaires ou articulaires. Elle permet également une diminution du taux de cortisol (hormone du stress), de la pression sanguine et des symptômes de dépression et d’anxiété.

En isolation sensorielle, le cerveau émet progressivement les ondes thêta, celles du sommeil paradoxal, favorisant ainsi mémorisation et créativité et améliorant votre sommeil. L’esprit s’apaise et accède à un état méditatif propre à l’introspection et à la reconnexion en étant déconnecté des pollutions sonore et visuelle et libéré de la gravité.

Une expérience inoubliable

Flottez dans votre capsule privative Graviti pendant soixante minutes en expérimentant la combinaison de l’isolation sensorielle, de l’effet d’apesanteur et des pouvoirs du sel d’Epsom. Isolez-vous du monde, libérez-vous de la gravité et partez à l’exploration de votre monde intérieur.

Alors n’hésitez-plus à vous déconnecter et réservez votre séance en solo ou en duo dès maintenant !

Infos pratiques

Ouvert à tous et à tout âge de 16 à 77 ans

Possibilité d’offrir

2 centres de flottaison à Lyon