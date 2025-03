Un site du Géoparc Beaujolais UNESCO dévalisé par des voleurs de cuivre

Malgré l'importance de ce site, le ou les voleurs ne se sont pas posés de questions.

Cette semaine, on a constaté que les descentes de gouttières et les chenaux du moulin et du four récemment installés avaient été arrachés. Leur intérêt pour les individus mal intentionnés ? Le cuivre qui les composent...

Une plainte a été déposée par la mairie de Jullié, ainsi que la Communauté de communes. De la vidéoprotection pourrait même être installé pour éviter de nouvelles dégradations.