Vous cherchez des prestations de nettoyage sur mesure et respectueuses de l’environnement ? Faites le choix Home’s Keeper !

Une entreprise de proximité

Située à Tassin-la-Demi-Lune, Home's Keeper intervient pour le nettoyage de vos locaux professionnels dans un rayon de 50 km à plusieurs endroits clés de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon, Dardilly, Villeurbanne, Tassin la-demi-lune, Caluire et-Cuire et Saint-Priest.

Cette proximité géographique permet à Home’s Keeper de répondre rapidement à vos besoins en matière d’entretien et d’intervenir efficacement sur vos sites.

Une démarche écoresponsable

Home’s Keeper se démarque par son sens du détail sur le marché du nettoyage écologique. Engagée pour l’environnement, l’entreprise utilise des produits écologiques et des outils durables. Elle limite les déchets grâce à des pratiques de tri et de recyclage. Ces actions permettent de préserver l’environnement et la santé des équipes de nettoyage et de vos collaborateurs.

Des prestations destinées aux professionnels

Home's Keeper vous accompagne dans l’entretien et le nettoyage de vos bâtiments. De la désinfection des locaux professionnels au lavage des vitres, son expertise garantie un environnement propre et sain.

L’entreprise propose des prestations spécifiques pour les bureaux, commerces et autres locaux professionnels incluant le nettoyage des surfaces, l’entretien des sols et la gestion des déchets.

Chaque intervention est pensée pour offrir un cadre accueillant à vos collaborateurs et clients.

Faites le choix Home’s Keeper !

Vous êtes intéressé.e et souhaitez en savoir plus sur les services de nettoyage et de remise en état de Home’s Keeper ? Contactez les équipes pour discuter de vos besoins.

Vous êtes intéressé.e par le secteur du nettoyage sur mesure et souhaitez rejoindre les équipes ? Rejoindre Home’s Keeper c’est intégrer une structure qui valorise l’engagement, la qualité du travail et le respect des valeurs écoresponsables. L’entreprise est toujours à la recherche de talents motivés et propose des opportunités de carrière enrichissantes dans un secteur en pleine croissance. Alors n’hésitez pas !

Home’s Keeper, pour un nettoyage sur-mesure et respectueux de l’environnement.