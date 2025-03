Armé d'une machette et d'un masque Scream, il avait braqué des supérettes à Lyon : 5 ans de prison

Les 18, 21, 23 et 25 janvier derniers, un individu affublé d'un masque de Scream et armé d'une machette avait ciblé ces supérettes et boulangerie en vue de se faire remettre le contenu de la caisse. Mais le SDF schizophrène n'avait récolté que quelques centaines d'euros avant d'être interpellé par la police.

Âgé d'une trentaine d'années, le prévenu a autant de condamnations que de bougies à son actif. Jugé à nouveau pour ces braquages, l'individu a écopé de 5 ans de prison, dont 8 mois avec sursis.