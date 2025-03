Lyon : on ne sait toujours pas d’où vient le plomb dans l’eau des écoles neuves

C’est ce qu’avait sans doute compris l’exécutif lyonnais quand il a fait le choix de communiquer le plus clairement possible – dès juillet 2024 – sur la présence de plomb dans l’eau d’écoles ou de crèches lyonnaises détecté grâce à des prélèvements. Grégory Doucet a tenu à saluer la "rigueur implacable des services de l’eau de la ville de Lyon qui ont procédé à ces tests de la qualité de l’eau dans des écoles qui venaient de connaître une rénovation complète, et alors que ces tests ne sont pas prévus par la législation".

Bon réflexe en effet. Car trouver du plomb dans l’eau qui sortait des robinets tout neufs bénéficiant d’une homologation officielle ACS (attestation de conformité sanitaire) était plus qu’inattendu.

Adjointe à la Santé, Céline de Laurens qui en juillet 2024 a fait le tour des rédactions lyonnaises pour expliquer les réponses apportées par la ville à ce problème de plomb dans l’eau des écoles et crèches flambantes neuves, revient, à l’occasion de la présentation du festival "Explore ta santé" (jusqu’au 12 avril 2025), sur les actions menées.

D’abord distribuer de l’eau en bouteille, identifier dans les écoles entièrement rénovées les robinets qui délivrent de l’eau non contaminée, s’en servir pour remplir les cruches de la cantine, demander aux parents de fournir une gourde d’eau pleine aux enfants le matin. Puis tester de façon continue les divers robinets des bâtiments rénovés pour suivre l’éventuel retour à la normal.

Les situations sont différentes selon qu’il s’agit d’écoles rénovées totalement ou de vieilles écoles (comme le cas récent du groupe Charial dans le 3e arrondissement, construites au 19e siècle). Dans certain cas, comme celui de l’école Brazier, les hautes teneurs en plomb sont liées à un étage non occupé de l’école. A cet étage l’eau est stagnante et le plomb s’accumule. Trouver des valeurs de plomb jusqu’à 10 fois supérieures à la norme autorisée (10 microgrammes de plomb par litre d’eau, valeur de référence maximale en France depuis 2013) dans des écoles entièrement rénovées et alors que l’eau testée par la Métropole aux alentours est de bonne qualité, pose un redoutable problème dont l’origine n’est pas encore vraiment identifiée.

La Ville de Lyon a saisi la direction générale de la santé du ministère du même nom et attend encore, huit mois après les premiers tests, de comprendre ce qui s’est passé. "Les robinets sont en laiton, avec 2% de plomb autorisé, dans la norme européenne. Est-ce que c’est à ce niveau que se joue le problème ; on ne sait pas encore ?". D’une façon générale, les mesures effectuées depuis 8 mois montrent une baisse des rejets de plomb dans l’eau des écoles "mais c’est probablement car au cours du temps, les canalisations se chemisent naturellement" (ndlr : les dépôts de calcaires qui se font sur les parois des canalisations protègent l’eau du plomb contenu dans le laiton) ajoute Céline de Laurens.

Parce que la santé des enfants est essentielle, avoir des réponses complètes l’est tout autant.

@lemediapol