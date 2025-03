Une étudiante violée dans un train : le suspect, SDF déjà sous mandat d’arrêt mis en examen

Un SDF de 35 ans, déjà sous le coup d’un mandat d’arrêt, a été mis en examen pour viol sur personne vulnérable et écroué ce mercredi 26 mars. Il est soupçonné d’avoir agressé sexuellement une étudiante lyonnaise alcoolisée et sous l’empire de stupéfiants lors d’un trajet entre Chambéry et Lyon, le 24 novembre dernier.

L’affaire avait débuté par l’alerte d’un contrôleur, intrigué par la posture d’un passager aux côtés d’une jeune femme en détresse, dont les collants étaient enroulés à ses chevilles. À l’arrivée en gare de Pont-de-Beauvoisin, les gendarmes avaient interpellé l’homme, découvrant qu’il était déjà recherché après une condamnation à 30 mois de prison pour des violences sur un pompier, rapporte Le Progrès.

L'individu a ainsi été placé en retenue judiciaire puis écroué afin d'effectuer sa peine.

La victime avait décrit un début de soirée à Grenoble marqué par une consommation excessive d’alcool et explique s'être trompé de train. En partance pour la Savoie alors qu'elle souhaitait rejoindre Lyon la jeune femme avait donc dû changer de train.

Le suspect l'avait accompagné dans son périple et lui aurait proposé de prendre des ecstasys. Après plusieurs semaines d’investigation, recoupant analyses toxicologiques et témoignages, la justice a décidé de poursuivre le suspect pour viol.

Extrait de sa cellule à Saint-Quentin-Fallavier, il a été présenté à la juge d’instruction de Bourgoin-Jallieu, qui lui a signifié sa mise en examen. Il a ensuite été placé en détention provisoire après un débat devant le juge des libertés et de la détention.