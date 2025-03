Affaire Panzani : relaxe confirmée par le tribunal de Lyon pour l’entreprise et sa responsable qualité

Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu sa décision ce jeudi 27 mars : la société Panzani et sa responsable qualité ont été relaxées des accusations de tromperie sur la marchandise. Une décision qui marque la fin d’une affaire débutée en 2022 et qui avait suscité de nombreuses réactions.

Entre juin et décembre 2022, plusieurs clients avaient signalé la présence de larves et d’insectes dans des paquets de pâtes commercialisés par la marque lyonnaise. Une enquête avait été diligentée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), aboutissant au renvoi en justice de l’entreprise et de sa responsable qualité. Lors de l’audience du 21 février, le parquet avait requis une amende de 20 000 € contre Panzani et 4 000 € contre son employée, estimant que des manquements avaient pu favoriser la contamination.

Mais la défense a su convaincre le tribunal. Panzani a mis en avant la rigueur de ses contrôles qualité et avancé l’hypothèse d’une infestation survenue après la sortie d’usine, notamment dans les entrepôts des grossistes. La justice s’est rangée à cet argumentaire et a prononcé la relaxe des prévenus.

Le parquet, qui a la possibilité de faire appel, ne s’est pas encore exprimé sur la suite qu’il entend donner à cette décision.