Agression raciste d'un ado à Vénissieux : le groupe de Nathalie Perrin-Gilbert veut "bâtir une Métropole où la diversité est une richesse partagée"

La vidéo de l'agression raciste d'un collégien de Vénissieux a fait réagir le groupe La Métropole en Commun de Nathalie Perrin-Gilbert.

Dans un communiqué, les élus apportent leur soutien à Lucas et sa famille et dénoncent "ces actes odieux, qui mêlent harcèlement scolaire et propos racistes, (et qui) portent atteinte aux valeurs fondamentales de notre République".

"Nous appelons l’ensemble des acteurs publics, éducatifs, associatifs et citoyens à se mobiliser avec la même intensité face à toutes les formes de discrimination. Qu’il s’agisse du racisme, de l’antisémitisme ou toute autre forme de haine, aucune distinction ne doit être faite dans notre indignation ni dans nos efforts pour protéger nos enfants. Chaque enfant, quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion, mérite une protection égale et un environnement où il peut grandir en sécurité. Nous réaffirmons notre engagement à bâtir une Métropole où la diversité est une richesse partagée et où aucun acte discriminatoire ne reste impuni", conclut la Métropole en Commun.