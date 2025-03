Procès des assistants parlementaires du FN : une peine de prison ferme pour l'ancien élu de Lyon Bruno Gollnisch

Si tous les regards étaient tournés vers Marine Le Pen, condamnée à 4 ans de prison dont 2 ans ferme et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui rend sa candidature pour l'élection présidentielle 2027 impossible, d'autres figures du parti lepéniste ont été condamnés.

A l'instar de l'ancien élu lyonnais et du conseil régional Bruno Gollnisch. Il a écopé de 3 ans de prison, dont 1 an ferme qu'il effectuera sous bracelet électronique. Mais aussi de 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.

A 75 ans, Bruno Gollnisch n'a plus de mandat.

Poursuivi pour détournement de fonds publics, il aurait embauché trois assistants parlementaires fantômes avec Yann Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, et deux autres collaborateurs proches de l'ancien patron du FN.

Les enquêteurs estiment qu'avec ce système permettant la rémunération par des fonds européens de collaborateurs qui auraient davantage travaillé pour le parti frontiste que pour les parlementaires, Bruno Gollnisch a détourné 1,41 million d'euros entre 2005 et 2015.

"Si les faits n’ont pas entrainé d'enrichissement personnel direct, les faits constituent un contournement démocratique. C’est un enrichissement du parti, contournement des règles du financement des partis politiques et donc un contournement démocratique", a justifié la présidente du tribunal.

Parmi les autres peines prononcées ce lundi, Louis Alliot a été condamné à 18 mois de prison dont 6 mois ferme sous bracelet électronique et 3 ans d’inéligibilité sans exécution provisoire. Le député Julien Odoul a écopé de 8 mois de prison avec sursis simple et un an d'inéligibilité sans exécution provisoire. Nicolas Bay, eurodéputé aujourd'hui chez Reconquête!, est condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, à 8000 euros d'amende et à 3 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.