Procès des assistants parlementaires du FN : Bruno Gollnisch risque gros également

Et pour cause, dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Front National, une peine de 5 ans d'inéligibilité a été requise par le procurueur du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que 5 ans de prison dont 3 avec sursis et 300 000 euros d'amende.

Ce qui priverait la cheffe de file du RN, si le jugement prévu début 2025 suivait les réquisitions, de la possibilité de se présenter à la présidentielle 2027.

Outre Marine Le Pen, d'autres cadres de l'ex-parti risquent gros. A l'instar de Julien Odoul, Louis Aliot, Nicolas Bay ou Bruno Gollnisch.

Ce dernier, ancien élu de Lyon et du conseil régional Rhône-Alpes, a vu le procureur requérir à son encontre 3 ans de prison dont 2 avec sursis, 200 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.

Ex-eurodéputé, Bruno Gollnisch, 74 ans, n'a plus aucun mandat.

Poursuivi pour détournement de fonds publics, il aurait embauché trois assistants parlementaires fantômes avec Yann Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, et deux autres collaborateurs proches de l'ancien patron du FN.

Les enquêteurs estiment qu'avec ce système permettant la rémunération par des fonds européens de collaborateurs qui auraient davantage travaillé pour le parti frontiste que pour les parlementaires, Bruno Gollnisch a détourné 1,41 million d'euros entre 2005 et 2015.