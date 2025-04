"Ils ont peur pour eux et leur famille" : la voiture d’un surveillant pénitentiaire à nouveau visée en pleine nuit près de Lyon

Dans la nuit de lundi à ce mardi, la vitre d’un véhicule appartenant à un agent de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône a été dégradée, à proximité de son domicile, dans un quartier résidentiel. Les faits se sont produits vers 2h du matin. Deux individus cagoulés auraient été mis en fuite par un voisin.

Si aucune revendication n’a été découverte sur place, cet acte intervient dans un contexte de tension autour des établissements pénitentiaires, alors que plusieurs incidents ont été signalés ces derniers jours dans le département et au niveau national.

Contacté par LyonMag, le secrétaire régional FO Justice Lyon explique : "On a l’impression d’acte isolé un petit peu partout, mais bon tout est quand même lié par rapport à ce qui se passe actuellement ces dernières semaines."

"On est constamment en train d’essayer de se protéger"

Concernant les motivations possibles, le syndicat n’écarte aucune hypothèse : "La question se pose de savoir si c’est lié à ces 200 plus gros prisonniers qui devraient être placés sur deux établissements, est-ce que c’est un groupe extérieur qui a lancé les choses sur les réseaux pour inciter les gens à la haine contre les surveillants pénitentiaires… Ça pourrait aussi venir de détenus à l’intérieur. Nous attendons les résultats de l’enquête qui pourra nous éclairer là-dessus."

Ce dernier ajoute : "Il y a également un sentiment d’incompréhension, pourquoi nous ? Le principal problème aujourd’hui c’est la surpopulation carcérale et nous, on en subit les conséquences autant que les détenus, de là à ce qu’on s’attaque à nous…"

Le secrétaire général révèle que le climat est lourd au sein des équipes. "Ils ne vont pas bien du tout, ils ont peur pour eux et leur famille. […] On se sent attaqué. À chaque nouvelle attaque, on a peur que ça nous arrive à nous personnellement."

Des consignes de vigilance ont été diffusées à l’échelle nationale pour renforcer la sécurité des surveillants, notamment lors des prises et fins de service. "On reste prudent, on est constamment en train d’essayer de se protéger et de se mettre en sécurité", conclut le syndicaliste.