Grégory Doucet en garde à vue, fin de mandat honteuse ? - LyonMag n°212

Il y a des affaires dont on voit tout de suite qu'elles peuvent faire tomber des élus, et qui pourtant font pschitt. A Lyon, les procureurs de la République, et notamment ceux en poste dans les années 2010 et 2020, sont passés maître dans l'art d'en enterrer certaines. Et puis il y en a d'autres qui, sur le papier, n'ont pas l'air de cocher les cases du tsunami qui balaye une collectivité et qui, pourtant, donne lieu à des perquisitions, des gardes à vue et, peut-être, à une élection locale bouleversée. L'affaire dite des chargés de mission de la Ville de Lyon va-t-elle balayer deux décennies de maires de Lyon ?

Au sommaire de ce numéro 212 (mai 2025) :

- Doucet en garde à vue : peur sur (l'Hôtel) de ville

- Quand la vie devient un enfer pour les allergiques lyonnais

- Ca Balanche pas mal à Lyon 2

- Lyon Femmes : Sandra Viricel souffle ses 20 bougies

- Lyon Restaurants : rencontre avec le chef de Leptine

- Lyon Foot : OL Légendes, passé et présent ne font qu'un