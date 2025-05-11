Parmi les grandes entreprises régionales, elle tire son origine en Isère. Mathieu Teisseire est un Grenoblois important, mais on sait peu de choses le concernant (Lire la suite sur GrenobleMag)
Dimanche 11 Mai 2025 à 13h00
Les grandes sagas de la région : Teisseire, le goût de l'enfance
Teisseire, devenu le leader français des sirops, a d'abord été spécialisée dans la fabrication de vinaigre, puis d'alcool avec le fameux ratafia.
Teisseire
