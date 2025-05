Près de Lyon : le personnel d’un restaurant asiatique de buffet à volonté frappé par des escrocs

Le restaurant asiatique de buffet à volonté Shao, situé dans la zone commerciale Givors 2 Vallées, a connu un dimanche 11 mai plus que compliqué. Dans la soirée, aux alentours de 20h30, plusieurs individus qui venaient de consommer dans l’établissement ont tenté de payer l’addition avec de faux tickets-restaurant.

Problème, le personnel s’en est immédiatement aperçu et n’a pas voulu laisser passer cet acte. La tension est donc montée d’un cran. Puis les clients en sont venus aux mains, en portant des coups violents à quelques employés. Sur les 13 individus qui composaient ce groupe d’escrocs, au moins un d’entre eux aurait asséné des coups.

Huit individus placés en garde à vue

Alertés, les forces de l’ordre se sont rendues sur place et ont procédé à l’interpellation de six hommes. Puis, ce mardi matin, deux autres individus ont été retrouvés, dont celui qui est soupçonné d’avoir frappé le patron du restaurant. Tous ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte.

Dans un communiqué, le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba, a apporté son "plein et entier soutien" à la direction et aux employés de l’établissement.