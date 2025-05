Arriverez-vous à vous évader en moins de 60 minutes de Mission Evasion ?

Primé dans les catégories "meilleur Escape Game à Lyon" et "meilleur Escape Game de la région", Mission Évasion vous propose 3 univers pour 3 fois plus de challenges : "Mafia du dimanche" pour les magouilleurs, "Excursion Carcérale" pour les fans de Michael Scofield et "Nuit d’ivresse" pour ceux qui souhaitent prolonger leur gueule de bois…

Les animateurs sont acteurs dans les salles ou via les canaux de communication (téléphone, talkie-walkie, etc. et tous les thèmes sont interactifs (téléphone rose, liners, acteurs, etc.).

Les missions vont de 2 à 8 joueurs, et permettent un accès aux petits groupes mais aussi aux grands. Il est également possible de jouer jusqu’à 24 joueurs en simultané dans les 3 thématiques disponibles.

Des formules complémentaires sont disponibles pour les séminaires et teams building : salle de réunion, petit déjeuner, buffet, etc.

Relevez le défi entre amis, en famille ou avec vos collègues. L’aventure commence maintenant !

« Spectacle, animations, scénographie, direction artistique. Nous avons toujours été amoureux de divertissement et de loisir. Lorsque les Escape Game sont arrivés en France en 2013, nous sommes tombés sur le charme du concept. Il nous est alors paru comme une évidence de nous lancer dans le projet de création de Mission Evasion.

Pour nous l’Escape Game est plus qu’un simple jeu... Car beaucoup plus profond et participatif que le visionnage d’un film : vous êtes dans l’histoire !

Qui n’a jamais rêver d’être le protagoniste d’une aventure fantasmagorique ? Et le plus incroyable, c’est que l’Escape Game est une expérience collective et sociale que vous pouvez partage entre amis, entre collègues ou en famille…Tout comme notre imagination, parfois trop créative, les possibilités de scénario sont illimitées !

Pour nous c’est aussi l’occasion de vous faire voyager dans des univers plus immersifs les uns que les autres, à travers les nombreux décors que nous avons eu le plaisir à créer. Plus que des créateurs, nous sommes avant tout des joueurs aguerris et des passionnés de rêve. C’est pourquoi nous avons hâte de vous accueillir pour partager des moments d’émotions intenses et divertissants.

Laissez-vous séduire par le monde de l’Escape Game et relevez le challenge ! Arriverez- vous à vous évader en moins de 60 minutes ? »

Antoine et Bastian, fondateurs et gérants de Mission Évasion depuis 2017

Infos pratiques

Mission Evasion, 7 Boulevard Yves Farges 69007 LYON

Ouvert 24/24 et 7/7, 365 jours par an. Réservez vos places !

Métro B – Arrêt Jean-Macé

Tram T2 – Arrêt Centre Berthelot

Bus C22 : Arrêt Nadaud – Vitriolerie

Station vélo : QGF / proche D12

06 15 45 25 93

contact@missionevasion.fr

https://missionevasion.fr

