Plus de 1500 places pour les vélos débarquent à la gare de Lyon Part-Dieu : la plus grande vélostation de France inaugurée !

Ce mercredi 14 mai, la Métropole du Grand Lyon, en collaboration avec la Ville de Lyon et la préfète de la Région, a inauguré la plus grande vélostation de France. Le Park Vélo Béraudier a pris place au sein de la gare de Lyon Part-Dieu, dans le pôle d’échanges multimodal qui au terme de ses 12 années d’études et de travaux.

Au total, ce sont plus de 1500 places sécurisées et vidéosurveillées qui sont mises à disposition des usagers de la gare. La station est accessible tous les jours de 4h30 à 1h du matin et les cyclistes peuvent laisser leur vélo pendant 14 jours maximum. Pour y accéder, il faut emprunter la rampe cycliste au centre de la place Béraudier.

"Avec cette vélostation, nous faisons vivre une écologie du quotidien : concrète, utile, accessible (…) C’est dans ces équipements de proximité, utiles et importants pour nos déplacements, que la transition écologique prend tout son sens", s’est félicité Fabienne Buccio, préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, "l’absence de stationnement sécurisé était une incongruité pour un pôle d’échanges d’envergure nationale et même européenne."

Pas moins de 12 millions d’euros ont été nécessaires pour réaliser ce chantier.