Lyon : un lieu de vie pour personnes atteintes de déficience auditive inauguré dans le 9e arrondissement

Ce lieu est l’un des seuls en France à accueillir des personnes avec des handicaps rares liés à l’audition et avait subi d’importants travaux de réhabilitation.

Trois unités de vie sont désormais à disposition de 65 personnes : l’Établissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM), qui accueille des adultes non-travailleurs ayant une certaine autonomie, un Établissement d’Accueil Médicalisé (EAM), qui reçoit des personnes ayant besoin d’un accompagnement de proximité et d’un suivi médical renforcé, et un accueil de jour, permettant d’accueillir des jeunes externes atteints de déficience auditive.

La construction des bâtiments, le financement d’équipement pour améliorer la prise en charge des résidents et l’extension de l’accueil médicalisé ont coûté pas moins de 3,41 millions d’euros. L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a d’ailleurs pris en charge 1,5 million d’euros.

Pour Philippe Guetat, directeur départemental du Rhône et de la Métropole de Lyon à l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, "ce lieu est le résultat d’un travail partenarial solide, d’une ambition partagée : celle de garantir à chacun, quel que soit son degré d’autonomie, un accompagnement bienveillant, des soins appropriés, et une vie sociale riche de sens".

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a tenu à souligner "un engagement fort pour une société plus juste, plus solidaire, et pleinement inclusive."