Cet article, en laissant notamment entendre qu’Elistair aurait fourni des équipements aux forces russes en violation des réglementations en vigueur en étant rattaché à cette citation "Ils jouent beaucoup sur les ambiguïtés des technologies qu'ils vendent. Et passent à travers les filtres de contrôle étatique", porte atteinte à l’image de l'entreprise et constitue une information erronée que nous souhaitons rectifier avec les éléments factuels suivants :

Elistair, entreprise française spécialisée dans les stations filaires dédiées à la sécurité (protection des grands événements comme les JO, lutte contre les incendies, réseaux d’urgence post-catastrophe, etc.), opère dans le strict respect des réglementations françaises et européennes en matière d’exportation. Dans le cadre de ses activités, l’entreprise a fourni uniquement des treuils électriques en Russie, ces équipements ne relèvent pas de la catégorie des biens à double usage et leur exportation était autorisée dans le cadre légal en place jusqu’en 2022. Toutefois, dès février 2022, Elistair a mis fin à toute relation commerciale avec la Russie, en stricte conformité avec l’embargo européen, et n’a plus réalisé aucune vente ni livraison depuis cette date.

Concernant la citation de drones sur le site d'un revendeur KARNEEV , nous tenons à rectifier et vous signaler que :

La présence non autorisée de visuels ou de références à nos produits sur certains sites russes en 2023 ne résulte en aucun cas d’une action de notre part. Dès que l’entreprise en a eu connaissance, elle a immédiatement exigé leur retrait à plusieurs reprises et dès 2023, illustrant son engagement constant à garantir le respect des réglementations internationales.