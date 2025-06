" Anne Bisagni-Faure : "Il y a des écarts de performances dès l'entrée en CP. Il faut les réduire" "

Récemment entrée en fonctions, la rectrice de l'Académie de Lyon a "3 axes de travail : l'ambition et la réussite pour tous les élèves, le parcours et l'ouverture de tous les possibles, et le développement des compétences transverses".

Concernant la réussite, Anne Bisagni-Faure note qu'il y a "des écarts de performances dès l'entrée en CP. Il faut les réduire".

La santé mentale est la grande cause nationale 2025. La rectrice promet une "formation de personnels repères dans les établissements à la rentrée" pour une "prévention par le bien-être et le développement des compétences psycho-sociales et orientation vers des experts". Ce sont au total 40 formateurs qui seront déployés sur le territoire de l'académie.

Au sujet de l'Université Lyon 2, dont les subventions de la Région ont été coupées après l'affaire Fabrice Balanche, Anne Bisagni-Faure assure qu'un dialogue "est en cours (entre l'université et la collectivité ndlr), laissons-le prospérer".

Enfin, la rectrice veut "permettre à tous les enfants, du CP au CM2, d'avoir au moins un livre prêté cet été par l'école ou une médiathèque. (...) Ca fait partie de l'égalité des chances".

00:00 Attachement à Lyon

00:35 Projet académique

01:42 Réussite pour tous

03:24 Santé mentale des élèves

04:37 Université Lyon 2

05:55 Baccalauréat

07:45 Lecture pendant les vacances