Près de Lyon : un jeune homme de 19 ans menace sa mère avec une chaise, la justice le rattrape

Ce jour-là, un jeune homme âgé de 19 ans est rentré chez ses parents, à Belleville-en-Beaujolais. Alcoolisé et n’ayant plus de téléphone fonctionnel, l’individu avait demandé le portable de sa mère pour pouvoir se faire livrer des stupéfiants par un ami. Une demande refusée qui a révolté le fils, au point de faire peur à sa mère.

Cette dernière a été contrainte de s’enfermer dans les toilettes, mais le jeune homme a enfoncé la porte et l’a menacé avec une chaise. Le père de famille a réussi à éviter le drame en appelant les gendarmes.

Envoyé devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône ce lundi pour avoir menacé et tenté de violenter sa mère, le prévenu a été condamné à huit mois de prison, dont quatre en sursis probatoire renforcé, avec une obligation de soins addictologiques et psychologiques. Il était déjà sous le coup d’un sursis probatoire pour des violences commises sur son père en 2024 et n’avait pas respecté l’obligation de soins.