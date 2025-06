Reprise des travaux sur la RD 389 à l'ouest de Lyon, l'axe bientôt fermé pour deux mois

Les automobilistes devront prendre leurs précautions. A partir du 30 juin, des travaux pour remplacer un pont sous-dimensionné par une nouvelle structure plus large et sécurisée à Saint-Genis-l’Argentière débuteront.

Et ils auront un impact sur la circulation. La RD 389 sera fermée à compter du 7 juillet pour une durée prévisionnelle de deux mois. Pour les habitués de cette route, une déviation est prévue par la RD 101 et la RD 4, via Saint-Laurent-de-Chamousset.

Les travaux révèlent un problème de structure. Le ruisseau de Lafay passe sous la départementale par l’intermédiaire d’une buse en béton sous-dimensionnée permettant un faible transit sédimentaire ou piscicole. En cas d’intempéries, le risque de submersion de la chaussée est important et la stabilité de la route ainsi que la sécurité des usagers est mise en péril.

Pour résoudre ce problème, le Département du Rhône souhaite donc construire un pont plus large et plus haut assurant la stabilité de la route et permettant une meilleure circulation de l’eau et de la faune locale.