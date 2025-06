Près de Lyon : une quadragénaire menace de mort ses voisins et dépose des crottes de chien sur leur voiture, la justice la condamne

Ce lundi 23 juin, une femme âgée de 40 ans était jugé en comparution immédiate par le tribunal de Villefranche-sur-Saône. En cause, la prévenue était suspectée d’avoir menacé de mort et insulté ses voisins au début du mois d’avril.

Alcoolisée, elle avait déposé des excréments de chien sur le rétroviseur et le pare-brise du véhicule du couple. Les tensions avaient réellement débuté au mois de juillet dernier, lorsque le chien du couple avait mordu la fille de la prévenue.

À la barre, l’avocate de la femme a expliqué le comportement de sa cliente par le fait d’avoir perdu la garde de ses enfants. Elle purgeait d’ailleurs une peine de cinq mois sous bracelet électronique au moment des faits.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a pris en compte ses sept mentions inscrites dans son casier judiciaire et l’a condamnée à deux mois de prison, plus deux mois de révocation avec incarcération immédiate. Les victimes obtiennent un euro symbolique et ne pourront plus être dérangées par leur voisine pendant deux ans.