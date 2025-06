Près de Lyon : sept nouveaux camions-grues électriques pour la collecte de verre inaugurés par la Métropole

Au sein d’un communiqué paru ce jeudi 26 juin, la Métropole de Lyon a annoncé l’arrivée d’un nouveau site pour la collecte de verre, à Saint-Fons, en partenariat avec l’entreprise Mineris, spécialisée dans la gestion des conteneurs de déchets.

Un lieu plus "propre", qui permet d’accueillir les sept premiers camions-grues électriques de collecte de verre ménager en France. "Réduire l’impact environnemental de nos activités est au cœur de notre stratégie. Ce site est une réponse concrète aux attentes de nos partenaires publics et des citoyens en matière de logistique urbaine", a expliqué Pierre Hornung, directeur général de Mineris.

Une avancée technologique et écologique

Sept bornes de 22km/h vont permettre de recharger tous les camions-grues développés par Volvo pendant la nuit, avant qu’ils ne partent récolter les verres jetés par la population du Grand Lyon. La collecte s’effectuera sur près de 100km par jour, du lundi au samedi, dans toute la métropole.

L’ambition de la Métropole de Lyon à travers ce projet est de réduire l’émission de gaz à effet de serre sur le territoire. Plus de 2000 tonnes de CO2 et 840 000 litres de carburant fossile devraient être évités grâce à ces camions.

"Cette initiative marque une avancée significative vers un territoire plus écologique et un cadre de vie plus agréable pour les Grands lyonnais. Cette nouvelle flotte constitue une mesure concrète pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les pollutions atmosphérique et sonore", s’est félicité Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.