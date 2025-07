Jeux vidéo : les Lyonnais de Million Victories se tournent vers l’international en levant 40 millions de dollars

Près de 40 millions de dollars ont été sécurisés auprès du fonds d’investissement américain Haveli Investments. La scale-up du jeu mobile Million Lords vient de finaliser une levée de fonds d’envergure. Une opération qui marque un tournant stratégique pour le studio fondé en 2017 et connu pour son jeu multijoueur Million Lords.

Le studio lyonnais prévoit d’investir massivement dans la production, le marketing et l’acquisition de joueurs sur ses principaux marchés actuels, aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Une expansion vers l’Asie, en particulier la Corée du Sud et le Japon sera également amorcée.

L’objectif est de doubler les effectifs d’ici 2027 avec plusieurs recrutements stratégiques, dont un Game Director, un Live Ops Director, un CTO, un Growth Lead ou encore des Senior UA Managers.

De Lyon vers l’international

Implantée à Lyon, Million Victories ne cesse de s’accroître avec un chiffre d’affaires qui double chaque année. Et c’est en dehors des frontières françaises que son audience se trouve. L’audience engagée se situe aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Brésil, en Turquie, et bien évidemment en France.

Soutenu par Griffin Gaming Partners et Eurazeo, le studio s’impose déjà comme un acteur crédible à l’échelle internationale. Mais cette levée de fonds permettra à Million Victories de se développer davantage sur le plan international et confirme son intention de s’imposer comme un acteur de référence du jeu mobile.