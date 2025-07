Lyon : Arthaud & Associés marque une étape importante dans son développement en intégrant le cabinet Aucentur

Et ce, quelques jours après l’ouverture d’un bureau à Bordeaux. Aucentur est réputé en audit d’informations financières et extra-financières, de quoi venir compléter l’offre proposée par le groupe basé à Saint-Priest, au sud-est de Lyon. Désormais, les aspects financiers, fiscaux, juridiques, sociaux, ESG et Cyber sont couverts.

"Cette synergie entre nos cabinets se concrétise aujourd'hui par un rapprochement qui fait sens. L'expertise d'Aucentur, particulièrement en matière d'audit extra-financier, renforcera notre positionnement et notre capacité à accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs enjeux stratégiques", déclare Olivier Arthaud, associé fondateur du Groupe Arthaud & Associés, dans un communiqué.

Laurence Versaille, dirigeante du cabinet Aucentur, s’est félicitée pour cette nouvelle alliance : "Cela nous permet de bénéficier de ressources accrues et d’élargir nos expertises, tout en conservant nos valeurs et notre approche axée sur la qualité et l'engagement."

Pour rappel, en 2022, le cabinet lyonnais avait ouvert un nouveau bureau à Paris, en plein cœur de la capitale.