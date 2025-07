Contrôles routiers pour ce week-end de 3 jours près de Lyon : les gendarmes "affligés" par le comportement des automobilistes

Et que ce soit pour arriver plus vite en vacances à l'aller ou à la maison au retour, certains automobilistes ont clairement fait abstraction du code de la route.

A tel point que les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont qualifié les résultats de leurs contrôles de vitesse de "particulièrement affligeants" !

Postés sur la RD302 à Pusignan dans le Rhône, les militaires ont fait mouche. Et plusieurs conducteurs ont compris leur douleur.

Sept individus ont été flashés entre 30 et 40km/h au-dessus de la limité autorisée et 2 l'ont été entre 40 et 50km/.

Deux automobilistes ont été particulièrement dangereux le week-end dernier.

Le premier roulait à 134km/h sur un axe limité à 90km/h, et il n'était pas titulaire du permis de conduire ! Le second, positif au cannabis, a été flashé à 160km/h. Il sera prochainement jugé.

Les gendarmes sont repartis avec trois permis de conduire confisqués et deux véhicules embarqués par la fourrière.