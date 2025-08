Lyon : l'employé sans papier dormait dans l'arrière-boutique, cette épicerie fermée par la préfecture

Car la préfecture du Rhône a sévi et a fermé pour un mois l'épicerie du 165 avenue Félix-Faure, à l'angle de la rue Baraban dans le 3e arrondissement de Lyon.

Cette fermeture administrative fait suite à un contrôle de police réalisé le 20 juin dernier et qui a permis d'établir qu'un homme en situation irrégulière en France était employé par l'établissement.

Ce ressortissant tunisien n'était pas déclaré. Pire, les autorités ont découvert que le gérant lui avait installé un lit dans l'arrière-boutique pour qu'il puisse dormir directement sur place.

Face au silence de la direction face aux interrogations de la police, u second contrôle avait été réalisé une semaine plus tard. Cette fois, un autre employé non déclaré avait été retrouvé sur place.

La préfecture du Rhône a donc sévi. D'autant que le Marché Royal avait déjà été épinglé en 2017 pour les mêmes raisons.