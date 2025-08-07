Lyon bientôt à nouveau reliée par les airs avec Israël

Les vives tensions avec l'Iran en juin dernier avaient entraîné la suspension des vols.

La situation tend toutefois à se résoudre puisque la compagnie El Al annonce que sa liaison directe entre Lyon et Tel Aviv reprendra à compter du 30 octobre prochain.

Les réservations sont déjà ouvertes, comptez entre 260 et 400 euros pour des vols allers-retours pour le moment prévus jusqu'en mars 2026.