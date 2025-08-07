Transports

Lyon bientôt à nouveau reliée par les airs avec Israël

Lyon bientôt à nouveau reliée par les airs avec Israël

Cela fait plusieurs semaines qu'il est impossible de rejoindre directement Israël depuis l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Les vives tensions avec l'Iran en juin dernier avaient entraîné la suspension des vols.

La situation tend toutefois à se résoudre puisque la compagnie El Al annonce que sa liaison directe entre Lyon et Tel Aviv reprendra à compter du 30 octobre prochain.

Les réservations sont déjà ouvertes, comptez entre 260 et 400 euros pour des vols allers-retours pour le moment prévus jusqu'en mars 2026.

Hamas de m le 07/08/2025 à 12:35
Si les palestiniens votaient pour la démocratie, la bande de Gaza pourrait être un paradis sur terre avec ses plages en bord de mer!

Ex Précisions le 07/08/2025 à 12:15
Ben oui c'est ce qu'on attend pour y aller ;-)

Xavier89 le 07/08/2025 à 12:07
Merci pour ce post plein de désinformation que l'on voit sur tous les sites. Vous êtes bien payé pour poster ça partout ?

Tout va bien le 07/08/2025 à 12:04

Après les tags sur les plateaux repas, tags sur les valises ?

moi le 07/08/2025 à 11:07

pour ceux qui veulent faire le voyage, ne prenez qu un aller simple si la vie est si belle la bas...

Socrate69 le 07/08/2025 à 10:55

Tiens comme il fallait si attendre on voit apparaitre en commentaires les "proxy" du Hamas.

Lisez donc l'article du journal Bild très révélateur sur la déformation de l'information et les milliers de photos trafiquées reprises pourtant par des quotidiens nationaux qui savent parfaitement qu'elles ont été truquées (il faudra un jour faire le bilan et mettre en avant ses journaux qui tordent la réalité).
Avant l'article du Bild on s'en doutait déjà énormément déjà du fait du processus "d'accréditation des photographes et des pseudo journalistes" sur place et l'influence d'un média quatari très active (et aussi de la Turquie).

Bizarre que nos services intérieurs de l'Etat qui sont parfaitement au courant laissent faire, faudra aussi un jour faire la lumière sur ça. Y a t'il complaisance (et donc complicités) ou l'Etat est il totalement infiltré par des mouvements souvent liés à l'extrême gauche et aux radicaux religieux?
Vu ce qu'a été la politique française depuis des décennies dans cette région (et en particulier au Liban, en Syrie et pro-Quatar) on peut déjà esquisser certaines réponses parfois troublantes, on se rappelle qu'à une époque on parlait de la "France Afrique" on pourrait peut être parler aussi d'une "France Arabique" non?

Le point il y a quelques semaines remettaient en lumière par exemple les versements d'argent du FLN (Algérie) à certains partis politiques français dans les années 70 et 80, j'ai un autre regard sur Michel Rocard... il y avait déjà eu Cahuzac (car l'argent caché en Suisse c'était celui d'une potentielle campagne présidentielle rocardienne on peut se demander si dans cet argent il n'y a pas des deniers algériens).

Moua ha ha le 07/08/2025 à 10:50

A quand les bateaux de croisières au drapeau LFI, bronzage, farniente, selfies pour montrer son degré de « resistance » aux vagues, rien de tel que de tanguer de surfer sur les flots d’amertume et de fiels pour se sentir exister.

envoituresimone le 07/08/2025 à 10:29

cool j'ai pris un Airbnb à Gaza.

Faikan le 07/08/2025 à 10:29
Fais gaffe de ne pas croiser un missile en plein vol…il serait dommage pour l’humanité,.de perdre une lumière comme toi !!

Shalome le 07/08/2025 à 10:25
Esprit étriqué...., dans beaucoup d autres pays meme des juifs protestent contre les attaques meurtrières de Netanyahou .

Counard le 07/08/2025 à 10:22
Avec des brides sur les yeux pour ne pas voir, l'arpatheid , les expropriations des colons , ni le plus grand génocide du siecle.

algérien en force le 07/08/2025 à 10:19

vous voulez dire la Palestine cordialement

Bob Eponge le 07/08/2025 à 10:18

Lyon Gaza-plage c'est pour bientôt ? Trump l'a promis....

Bibi Fricotin le 07/08/2025 à 10:17

le business est au dessus de toute morale
après tout l'argent n'a pas d'odeur

Tatin le 07/08/2025 à 10:15
Vous portez très bien votre pseudo, vous confondez un pays agressé avec un pays agresseur (la Russie).

Approuved le 07/08/2025 à 09:29

Bonne nouvelle ! nous devons aller découvrir Tel Aviv et Bethlehem Jerusalem et le nord du pays paraît-il est splendide
Voir les tarifs de ces vols

Oui mais le 07/08/2025 à 09:13
Ce n'est pas encore safe...

PneusLisses22 le 07/08/2025 à 09:12
Lyon-Moscou avec Aeroflot a été suspendu suite à une embrouille avec l'Ukraine...

Cote d’azur israelienne le 07/08/2025 à 08:51
Maintenant que le Hamas est calmé et ne représente plus grand chose, Tel Aviv redevient une belle destination!

Tout à fait le 07/08/2025 à 08:49
Plus je vois de manifestations propalos plus j'ai envie de soutenir les israéliens
Même si je reprouve la politique de netanyaou

Insécurité lyonnaise chronique le 07/08/2025 à 08:31

Aussi surprenant que cela puisse paraître pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé en Israël, on se sent bien plus en sécurité à Tel-Aviv que dans les rues de Lyon.

Très bien cette nouvelle liaison aérienne pour passer quelques jours au soleil cet hiver 🙂

Con sanguin le 07/08/2025 à 08:28

Quand Lyon-Moscou ? Tant que faire !

