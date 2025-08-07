Lyon bientôt à nouveau reliée par les airs avec Israël

Les vives tensions avec l'Iran en juin dernier avaient entraîné la suspension des vols.
La situation tend toutefois à se résoudre puisque la compagnie El Al annonce que sa liaison directe entre Lyon et Tel Aviv reprendra à compter du 30 octobre prochain.
Les réservations sont déjà ouvertes, comptez entre 260 et 400 euros pour des vols allers-retours pour le moment prévus jusqu'en mars 2026.
Si les palestiniens votaient pour la démocratie, la bande de Gaza pourrait être un paradis sur terre avec ses plages en bord de mer!Signaler Répondre
Ben oui c'est ce qu'on attend pour y aller ;-)Signaler Répondre
Merci pour ce post plein de désinformation que l'on voit sur tous les sites. Vous êtes bien payé pour poster ça partout ?Signaler Répondre
Après les tags sur les plateaux repas, tags sur les valises ?Signaler Répondre
pour ceux qui veulent faire le voyage, ne prenez qu un aller simple si la vie est si belle la bas...Signaler Répondre
Tiens comme il fallait si attendre on voit apparaitre en commentaires les "proxy" du Hamas.Signaler Répondre
Lisez donc l'article du journal Bild très révélateur sur la déformation de l'information et les milliers de photos trafiquées reprises pourtant par des quotidiens nationaux qui savent parfaitement qu'elles ont été truquées (il faudra un jour faire le bilan et mettre en avant ses journaux qui tordent la réalité).
Avant l'article du Bild on s'en doutait déjà énormément déjà du fait du processus "d'accréditation des photographes et des pseudo journalistes" sur place et l'influence d'un média quatari très active (et aussi de la Turquie).
Bizarre que nos services intérieurs de l'Etat qui sont parfaitement au courant laissent faire, faudra aussi un jour faire la lumière sur ça. Y a t'il complaisance (et donc complicités) ou l'Etat est il totalement infiltré par des mouvements souvent liés à l'extrême gauche et aux radicaux religieux?
Vu ce qu'a été la politique française depuis des décennies dans cette région (et en particulier au Liban, en Syrie et pro-Quatar) on peut déjà esquisser certaines réponses parfois troublantes, on se rappelle qu'à une époque on parlait de la "France Afrique" on pourrait peut être parler aussi d'une "France Arabique" non?
Le point il y a quelques semaines remettaient en lumière par exemple les versements d'argent du FLN (Algérie) à certains partis politiques français dans les années 70 et 80, j'ai un autre regard sur Michel Rocard... il y avait déjà eu Cahuzac (car l'argent caché en Suisse c'était celui d'une potentielle campagne présidentielle rocardienne on peut se demander si dans cet argent il n'y a pas des deniers algériens).
A quand les bateaux de croisières au drapeau LFI, bronzage, farniente, selfies pour montrer son degré de « resistance » aux vagues, rien de tel que de tanguer de surfer sur les flots d’amertume et de fiels pour se sentir exister.Signaler Répondre
cool j'ai pris un Airbnb à Gaza.Signaler Répondre
Fais gaffe de ne pas croiser un missile en plein vol…il serait dommage pour l’humanité,.de perdre une lumière comme toi !!Signaler Répondre
Esprit étriqué...., dans beaucoup d autres pays meme des juifs protestent contre les attaques meurtrières de Netanyahou .Signaler Répondre
Avec des brides sur les yeux pour ne pas voir, l'arpatheid , les expropriations des colons , ni le plus grand génocide du siecle.Signaler Répondre
vous voulez dire la Palestine cordialementSignaler Répondre
Lyon Gaza-plage c'est pour bientôt ? Trump l'a promis....Signaler Répondre
le business est au dessus de toute moraleSignaler Répondre
après tout l'argent n'a pas d'odeur
Vous portez très bien votre pseudo, vous confondez un pays agressé avec un pays agresseur (la Russie).Signaler Répondre
Bonne nouvelle ! nous devons aller découvrir Tel Aviv et Bethlehem Jerusalem et le nord du pays paraît-il est splendideSignaler Répondre
Voir les tarifs de ces vols
Ce n'est pas encore safe...Signaler Répondre
Lyon-Moscou avec Aeroflot a été suspendu suite à une embrouille avec l'Ukraine...Signaler Répondre
Maintenant que le Hamas est calmé et ne représente plus grand chose, Tel Aviv redevient une belle destination!Signaler Répondre
Plus je vois de manifestations propalos plus j'ai envie de soutenir les israéliensSignaler Répondre
Même si je reprouve la politique de netanyaou
Aussi surprenant que cela puisse paraître pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé en Israël, on se sent bien plus en sécurité à Tel-Aviv que dans les rues de Lyon.Signaler Répondre
Très bien cette nouvelle liaison aérienne pour passer quelques jours au soleil cet hiver 🙂
Quand Lyon-Moscou ? Tant que faire !Signaler Répondre