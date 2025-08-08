Un motard se tue en tombant dans un ravin près de Lyon, son corps découvert le lendemain

Parti à moto de Thizy-les-Bourgs, il devait rentrer chez lui dans l'agglomération lyonnaise.

Des recherches ont été effectuées dans la soirée, puis stoppées à la nuit tombée. Le corps du malheureux a finalement été retrouvé ce vendredi matin par des gendarmes à Ronno.

Dans des circonstances encore floues, le motard a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage de la D313 et a fait une lourde chute dans un ravin. La route boisée et sinueuse est l'une des plus accidentogènes du département du Rhône.

Une enquête a été ouverte.