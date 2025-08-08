Faits Divers

Un motard se tue en tombant dans un ravin près de Lyon, son corps découvert le lendemain

C'est parce qu'elle ne le voyait pas revenir du travail qu'une femme a prévenu les gendarmes jeudi soir de la disparition de son mari.

Parti à moto de Thizy-les-Bourgs, il devait rentrer chez lui dans l'agglomération lyonnaise.

Des recherches ont été effectuées dans la soirée, puis stoppées à la nuit tombée. Le corps du malheureux a finalement été retrouvé ce vendredi matin par des gendarmes à Ronno.

Dans des circonstances encore floues, le motard a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage de la D313 et a fait une lourde chute dans un ravin. La route boisée et sinueuse est l'une des plus accidentogènes du département du Rhône.

Une enquête a été ouverte.

Pas étonnant le 08/08/2025 à 15:14

Certains motards ne sont pas prudents et en moto ça ne pardonne pas.

Sami69 le 08/08/2025 à 14:59
Motarac a écrit le 08/08/2025 à 14h51

Dans ce coin, les motards roulent comme des oufs, la vallée de l'Azergues est devenue une autoroute à moto!

Quell rapport entre la mort accidentelle de ce motard et la vitesse des motards .
Un peu de compassion pour la famille au lieu de déverser votre venin sur les motards

Okkkk le 08/08/2025 à 14:56

Faut voir le bon côté. Ça en fait un de moins.

Motarac le 08/08/2025 à 14:51

Dans ce coin, les motards roulent comme des oufs, la vallée de l'Azergues est devenue une autoroute à moto!

