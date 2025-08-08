Un motard se tue en tombant dans un ravin près de Lyon, son corps découvert le lendemain

Parti à moto de Thizy-les-Bourgs, il devait rentrer chez lui dans l'agglomération lyonnaise.
Des recherches ont été effectuées dans la soirée, puis stoppées à la nuit tombée. Le corps du malheureux a finalement été retrouvé ce vendredi matin par des gendarmes à Ronno.
Dans des circonstances encore floues, le motard a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage de la D313 et a fait une lourde chute dans un ravin. La route boisée et sinueuse est l'une des plus accidentogènes du département du Rhône.
Une enquête a été ouverte.
Certains motards ne sont pas prudents et en moto ça ne pardonne pas.
Quell rapport entre la mort accidentelle de ce motard et la vitesse des motards .
Un peu de compassion pour la famille au lieu de déverser votre venin sur les motards
Faut voir le bon côté. Ça en fait un de moins.
Dans ce coin, les motards roulent comme des oufs, la vallée de l'Azergues est devenue une autoroute à moto!