Faits Divers

Lyon : il agresse sexuellement une femme dans la rue, il s'agissait d'une policière qui se rendait au travail

Lyon : il agresse sexuellement une femme dans la rue, il s'agissait d'une policière qui se rendait au travail
Lyon : il agresse sexuellement une femme dans la rue, il s'agissait d'une policière en civil - LyonMag

Les faits se sont déroulés ce vendredi matin, peu avant 7h.

Alors qu'elle se rendait au travail, une policière en tenue civile a été agressée sexuellement dans le 3e arrondissement de Lyon. Un individu arrivant dans son dos lui a agrippé les fesses en lui disant "Tu es belle toi".

S'il a tenté de prendre la fuite, le suspect a été interpellé un quart d'heure plus tard. Il s'agit d'un homme au casier judiciaire déjà bien rempli. Il a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit.

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
François le Français le 09/08/2025 à 09:20
Jay a écrit le 09/08/2025 à 08h56

LFI ne devrait pas tarder à accuser la policière de provocation…

Vous devriez consulter votre médecin pour votre "TOC" (trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive). Un ami empathique.

Signaler Répondre
avatar
Oui le 09/08/2025 à 09:18
Jay a écrit le 09/08/2025 à 08h56

LFI ne devrait pas tarder à accuser la policière de provocation…

Et de discrimination contre les victimes de la société qui sont injustement frustrées sexuellement. Alors que ce sont des séducteurs nés 😬

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 09/08/2025 à 09:15
Shandri a écrit le 09/08/2025 à 08h43

Le masculinisme décomplexé mâtiné de patriarcat fait des ravages dans la société.

ahhh la jalousie féministe... faut faire plus de sport et arrêter les McDo

Signaler Répondre
avatar
Billy le kid le 09/08/2025 à 09:08

Mauvaise donne il est tombé sur un os l'oiseau , j'espère que les juges vont le soigner cet abruti

Signaler Répondre
avatar
Le neuneu du forum le 09/08/2025 à 09:07

Oui mais les droitardéééés !!

Signaler Répondre
avatar
Jay le 09/08/2025 à 08:56

LFI ne devrait pas tarder à accuser la policière de provocation…

Signaler Répondre
avatar
Rutila le 09/08/2025 à 08:54

Cette fois-ci il est tombé sur une policière. Il a dû en agresser bien d'autres qui ne l’étaient pas sans se faire ennuyer j’imagine

Signaler Répondre
avatar
L'aube blanche le 09/08/2025 à 08:43

il est tombé sur le mauvais client.

Signaler Répondre
avatar
Shandri le 09/08/2025 à 08:43

Le masculinisme décomplexé mâtiné de patriarcat fait des ravages dans la société.

Signaler Répondre
avatar
Un tweet nos 4 mousquetaires LFI de l'Assemblée ? le 09/08/2025 à 08:40

Pour se rattraper de ne pas avoir dénoncer l'agression antisémite d'un couple avant-hier ?...

Signaler Répondre
avatar
LFI QI moins 69 le 09/08/2025 à 08:39

Pourquoi dire qu'elle est policière, ça va exciter les "fachos" ?

Signaler Répondre
avatar
et ouiii le 09/08/2025 à 08:31

Bienvenu a Lyon, une ville sûre dont le maire connaît les priorités des habitants

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.