Lyon : il agresse sexuellement une femme dans la rue, il s'agissait d'une policière qui se rendait au travail

Alors qu'elle se rendait au travail, une policière en tenue civile a été agressée sexuellement dans le 3e arrondissement de Lyon. Un individu arrivant dans son dos lui a agrippé les fesses en lui disant "Tu es belle toi".

S'il a tenté de prendre la fuite, le suspect a été interpellé un quart d'heure plus tard. Il s'agit d'un homme au casier judiciaire déjà bien rempli. Il a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit.