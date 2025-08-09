Lyon : il agresse sexuellement une femme dans la rue, il s'agissait d'une policière qui se rendait au travail

Alors qu'elle se rendait au travail, une policière en tenue civile a été agressée sexuellement dans le 3e arrondissement de Lyon. Un individu arrivant dans son dos lui a agrippé les fesses en lui disant "Tu es belle toi".
S'il a tenté de prendre la fuite, le suspect a été interpellé un quart d'heure plus tard. Il s'agit d'un homme au casier judiciaire déjà bien rempli. Il a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit.
🔴 Un policière, qui se rendait à son travail, a été agressée sexuellement dans la rue, à Lyon, ce vendredi, indique une source policière à @Valeurs. L'auteur a attrapé les fesses de la victime en disant "Tu es belle, toi". Déjà archi connu au TAJ, il a été interpellé.— Amaury Brelet (@AmauryBrelet) August 8, 2025
