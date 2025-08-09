Ivre et armée d'un couteau, elle attaque son mari : une quinquagénaire écrouée

Ni la première fois qu'elle se retrouve devant la justice caladoise.

Le 31 juillet dernier, une quinquagénaire alcoolique a trop bu et a ensuite attaqué son mari à l'aide d'un couteau.

Réussissant à parer les coups à l'aide d'un tabouret puis à appeler les gendarmes, le compagnon n'a pas souhaité accabler celle qui avait déjà écopé de prison avec sursis en 2022 pour des violences commises sur lui.

Il a même sollicité son retour à la maison lorsque l'audience au tribunal de Villefranche-sur-Saône a été renvoyée cette semaine à la demande de la défense, se plaignant d'une expertise psychiatrique bâclée selon elle.

Mais les juges ont estimé que la prévenue était dangereuse pour son mari et pour elle-même. Elle a donc été incarcérée dans l'attente de son procès le 29 septembre.