Judiciaire

Ivre et armée d'un couteau, elle attaque son mari : une quinquagénaire écrouée

Ivre et armée d'un couteau, elle attaque son mari : une quinquagénaire écrouée

Ce n'est pas la première fois qu'elle agit de la sorte.

Ni la première fois qu'elle se retrouve devant la justice caladoise.

Le 31 juillet dernier, une quinquagénaire alcoolique a trop bu et a ensuite attaqué son mari à l'aide d'un couteau.

Réussissant à parer les coups à l'aide d'un tabouret puis à appeler les gendarmes, le compagnon n'a pas souhaité accabler celle qui avait déjà écopé de prison avec sursis en 2022 pour des violences commises sur lui.

Il a même sollicité son retour à la maison lorsque l'audience au tribunal de Villefranche-sur-Saône a été renvoyée cette semaine à la demande de la défense, se plaignant d'une expertise psychiatrique bâclée selon elle.

Mais les juges ont estimé que la prévenue était dangereuse pour son mari et pour elle-même. Elle a donc été incarcérée dans l'attente de son procès le 29 septembre.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Tarés le 09/08/2025 à 17:37
tu t'es vraiment vu? a écrit le 09/08/2025 à 15h13

Commentaire débile!
L'alcool est une addiction, une maladie!
Une drogue!
Je connais des gens extraordinaires, intelligents mais alcooliques
Je te conseille le documentaire de Christophe Tison
ça t'évitera de dire des conneries 🤔

Il n'empêche que l'alcool rend fou. Donc taré...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 09/08/2025 à 17:22

Villefranche !
Encore les méfaits du beaujolpif ;-)

Signaler Répondre
avatar
tu t'es vraiment vu? le 09/08/2025 à 15:13
Tarés a écrit le 09/08/2025 à 14h37

Le nombre de tarés est impressionnant !

Commentaire débile!
L'alcool est une addiction, une maladie!
Une drogue!
Je connais des gens extraordinaires, intelligents mais alcooliques
Je te conseille le documentaire de Christophe Tison
ça t'évitera de dire des conneries 🤔

Signaler Répondre
avatar
Able le 09/08/2025 à 14:57

Ah le vivre ensemble …

Signaler Répondre
avatar
Tarés le 09/08/2025 à 14:37

Le nombre de tarés est impressionnant !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.