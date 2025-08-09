Ivre et armée d'un couteau, elle attaque son mari : une quinquagénaire écrouée

Ni la première fois qu'elle se retrouve devant la justice caladoise.
Le 31 juillet dernier, une quinquagénaire alcoolique a trop bu et a ensuite attaqué son mari à l'aide d'un couteau.
Réussissant à parer les coups à l'aide d'un tabouret puis à appeler les gendarmes, le compagnon n'a pas souhaité accabler celle qui avait déjà écopé de prison avec sursis en 2022 pour des violences commises sur lui.
Il a même sollicité son retour à la maison lorsque l'audience au tribunal de Villefranche-sur-Saône a été renvoyée cette semaine à la demande de la défense, se plaignant d'une expertise psychiatrique bâclée selon elle.
Mais les juges ont estimé que la prévenue était dangereuse pour son mari et pour elle-même. Elle a donc été incarcérée dans l'attente de son procès le 29 septembre.
Il n'empêche que l'alcool rend fou. Donc taré...Signaler Répondre
Villefranche !Signaler Répondre
Encore les méfaits du beaujolpif ;-)
Commentaire débile!Signaler Répondre
L'alcool est une addiction, une maladie!
Une drogue!
Je connais des gens extraordinaires, intelligents mais alcooliques
Je te conseille le documentaire de Christophe Tison
ça t'évitera de dire des conneries 🤔
Ah le vivre ensemble …Signaler Répondre
Le nombre de tarés est impressionnant !Signaler Répondre