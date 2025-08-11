La sortie en kayak vire au drame : un Lyonnais se noie dans la Loire

Aux côtés de sa compagne et de deux amis, un homme de 37 ans s'est noyé dans des circonstances encore floues. Il aurait été retrouvé par le reste du groupe, inconscient, dans les eaux de la Loire à hauteur de la commune de Beauzac.

Le groupe a d'abord réussi à le tirer jusqu'à un îlot pour commencer un massage cardiaque. Puis les secours, prévenus, ont pris le relais, non sans mal car le groupe se trouvait dans une zone difficile d'accès. Le Lyonnais est finalement décédé sur place après environ 2 heures de tentatives de réanimation.

La gendarmerie locale a ouvert une enquête. La compagne et les deux amis de la victime, très choqués, devaient être auditionnées avant d'être ramenés à Lyon.