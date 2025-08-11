Faits Divers

Près de Lyon : l'A46 bloquée à cause de l'incendie d'un camion transportant du papier

Près de Lyon : l'A46 bloquée à cause de l'incendie d'un camion transportant du papier

C'est une après-midi de cauchemar pour les pompiers et les automobilistes coincés sur l'A46.

Vers 13h, un poids-lourd a été victime d'un incendie qui s'est déclaré sur l'axe en direction de Marseille et à hauteur de Communay.

Trois heures et demi plus tard, le sinistre n'était toujours pas éteint, car les pompiers font face à un détail significatif : le camion transportait du papier et des cartons…

L'intervention s'éternisant, sans oublier la future évacuation du véhicule sinistré, la situation devient explosive sur l'axe.

En plein soleil, les automobilistes piégés dans les bouchons sont évacués, tandis qu'il est formellement déconseillé d'emprunter l'A46 sud.

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Message de soutien. le 11/08/2025 à 19:47

Je tiens à remercier, les pompiers, les FDO et agents du département, mobilisés pour éteindre ce feu.

Le citoyen lambda que je suis, ne connait pas ce que vous endurez, sous cette cagna !
Je peux juste l'imaginer et je vous tire mon chapeau les gars !!

Merci à vous.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.