Près de Lyon : l'A46 bloquée à cause de l'incendie d'un camion transportant du papier

Vers 13h, un poids-lourd a été victime d'un incendie qui s'est déclaré sur l'axe en direction de Marseille et à hauteur de Communay.

Trois heures et demi plus tard, le sinistre n'était toujours pas éteint, car les pompiers font face à un détail significatif : le camion transportait du papier et des cartons…

L'intervention s'éternisant, sans oublier la future évacuation du véhicule sinistré, la situation devient explosive sur l'axe.

En plein soleil, les automobilistes piégés dans les bouchons sont évacués, tandis qu'il est formellement déconseillé d'emprunter l'A46 sud.