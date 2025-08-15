Près de Lyon : un pyromane interpellé, il sévissait depuis des semaines

Et certains deviennent responsables d'incendies volontaires terribles. Dans le Rhône, les gendarmes ont été efficaces dans leur traque d'un individu qui allumait des feux de végétation au sud de Lyon.
Dans l'agglomération de Brignais, les pompiers avaient été régulièrement appelés ces dernières semaines pour venir à bout de ces sinistres, principalement le long de la rivière Garon.
La gendarmerie du Rhône est parvenue à identifier un suspect et à l'interpeller. Cet homme âgé de 58 ans est un habitant du secteur. Lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits.
Laissé libre, il sera prochainement jugé pour s'expliquer et répondre de ses actes.
Si ses incendies n'ont pas fait d'énormes dégâts ou de victimes, ils ont systématiquement mobilisé des pompiers pour justement empêcher une propagation des flammes, qui peut être accrue en cette période estivale.
