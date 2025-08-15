Faits Divers

Près de Lyon : un pyromane interpellé, il sévissait depuis des semaines

Près de Lyon : un pyromane interpellé, il sévissait depuis des semaines - DR

Chaque été, des pyromanes sévissent en France.

Et certains deviennent responsables d'incendies volontaires terribles. Dans le Rhône, les gendarmes ont été efficaces dans leur traque d'un individu qui allumait des feux de végétation au sud de Lyon.

Dans l'agglomération de Brignais, les pompiers avaient été régulièrement appelés ces dernières semaines pour venir à bout de ces sinistres, principalement le long de la rivière Garon.

La gendarmerie du Rhône est parvenue à identifier un suspect et à l'interpeller. Cet homme âgé de 58 ans est un habitant du secteur. Lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits.

Laissé libre, il sera prochainement jugé pour s'expliquer et répondre de ses actes.

Si ses incendies n'ont pas fait d'énormes dégâts ou de victimes, ils ont systématiquement mobilisé des pompiers pour justement empêcher une propagation des flammes, qui peut être accrue en cette période estivale.

Ex Précisions le 15/08/2025 à 12:45

J'adore encore une fois le "laissé libre"...
Il ira discrètement mettre le feu ailleurs.
Normalement comparution immédiate vu les faits et direct en psychiatrie, mais notre belle justice continue à œuvrer dans le même sens...

dejà lui passer les nougats à la lampe à souder le 15/08/2025 à 12:41
Corsica3333 a écrit le 15/08/2025 à 09h19

Tout pyromane doit finir en cendres..ca s’appelle la cohérence !

sympa,non?

y mettra le feu le 15/08/2025 à 12:40
En cellule a écrit le 15/08/2025 à 10h47

Comme ça il pourra y mettre le feu et d'asphyxier tout seul comme un grand

à son matelas!

Gj le 15/08/2025 à 12:34

Merci la gendarmerie
Ça change ça c'est du bon boulot plutôt que d'aller racketter les citoyens d'en bas pour remplir les caisses des pourris d'en haut.

Pfffff!!!! le 15/08/2025 à 11:58

Encore un écolo qui voulait augmenter le réchauffement climatique pour que nous votions pour eux.
Minable

moi de Lyon le 15/08/2025 à 11:41

Nous sommes familiers avec les pyromanes et nous sommes également familiers avec les pompiers pyromanes.
Et après, on nous dit que ce sont les mégots.

tetor le 15/08/2025 à 11:29

pauvre justice (grand mot )
il aurait dû aller direct au trou pour 10 ans
ça refroidira les pyromanes

Mais oui mais c'est bien sur! le 15/08/2025 à 11:28
un nom svp a écrit le 15/08/2025 à 10h17

bizarre pas de nom j'en suis sur que c'est un pur souche

C'est connu dans le monde entier, les pyromanes sont forcément toujours des maghrébins musulmans ou des noirs, on va pas chipoter.

Aux Canada pareil.
Aux USA pareil.
En Espagne pareil.
En Italie pareil.
Aux Portugal pareil.
En Grèce pareil.

Bibi Fricotin le 15/08/2025 à 11:22

laisser libre ? bande de débiles.... afficher plutôt sa tronche au JT ...

Cohen le 15/08/2025 à 10:50

Un nom SVP

et aussi le 15/08/2025 à 10:47
un nom svp a écrit le 15/08/2025 à 10h17

bizarre pas de nom j'en suis sur que c'est un pur souche

Et mon c... c'est du poulet frit ?

En cellule le 15/08/2025 à 10:47
Allumette a écrit le 15/08/2025 à 09h10

Il aime le feu… Il faut lui réserver une condamnation à la hauteur de ses espérances, le condamner à un bûcher en place publique.

Comme ça il pourra y mettre le feu et d'asphyxier tout seul comme un grand

Morientes69 le 15/08/2025 à 10:43

Flagrant délit au trou pour exemple ! La on le laisse recommencer. Notre mollesse coûtera notre perte… triste déliquescence du pays.

alors là le 15/08/2025 à 10:24
pseduo a écrit le 15/08/2025 à 09h15

sûrement un commentateur assidu de Lyon mag

On s'inquiète vraiment pour vous ?

mais qu'est ce que c'est le 15/08/2025 à 10:23

Allez au trou et tout de suite !

un nom svp le 15/08/2025 à 10:17

bizarre pas de nom j'en suis sur que c'est un pur souche

Clanon le 15/08/2025 à 09:46

Les infos trop d’infos! forment ce genre d’individus pour faire le buzz

Corsica3333 le 15/08/2025 à 09:19

Tout pyromane doit finir en cendres..ca s’appelle la cohérence !

autre monde le 15/08/2025 à 09:17

j ai parfois la sensation de vivre dans un autre monde avec tous ces abrutis dont certains se regroupent via les réseaux sociaux.

pseduo le 15/08/2025 à 09:15

sûrement un commentateur assidu de Lyon mag

une tape le 15/08/2025 à 09:15

Le juge lui donnera une tape douce sur la main en lui disant c est pas gentil, ne recommence pas.

Allumette le 15/08/2025 à 09:10

Il aime le feu… Il faut lui réserver une condamnation à la hauteur de ses espérances, le condamner à un bûcher en place publique.

