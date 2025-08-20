Lyon : un cycliste grièvement blessé dans un accident avec un automobiliste

Vers 18h30, dans la montée des Esses au niveau du virage de la rue de la Poudrière, un cycliste et un automobiliste sont entrés en collision dans des circonstances encore floues.

Le cycliste a été hospitalisé dans un état grave.

Une enquête a été ouverte, elle devra faire toute la lumière sur cet accident qui s'est déroulé sur un axe où vélos et voitures sont obligés de cohabiter dans le sens de la descente, tandis qu'une voie séparée cyclable est disponible dans le sens de la montée vers le plateau de la Croix-Rousse.