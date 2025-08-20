Faits Divers

Lyon : un cycliste grièvement blessé dans un accident avec un automobiliste

Lyon : un cycliste grièvement blessé dans un accident avec un automobiliste

L'accident s'est produit ce mardi en fin d'après-midi dans le 4e arrondissement de Lyon.

Vers 18h30, dans la montée des Esses au niveau du virage de la rue de la Poudrière, un cycliste et un automobiliste sont entrés en collision dans des circonstances encore floues.

Le cycliste a été hospitalisé dans un état grave.

Une enquête a été ouverte, elle devra faire toute la lumière sur cet accident qui s'est déroulé sur un axe où vélos et voitures sont obligés de cohabiter dans le sens de la descente, tandis qu'une voie séparée cyclable est disponible dans le sens de la montée vers le plateau de la Croix-Rousse.

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
DTC le 20/08/2025 à 13:31

Va falloir envisager des ralentisseurs sur les voies cyclables, afin de calmer les ardeurs des rois de la pédale.

Signaler Répondre
avatar
Anti LFI le 20/08/2025 à 13:16
LFI 69 a écrit le 20/08/2025 à 13h12

Il faut supprimer les voies de voiture et mettre des pistes cyclables partout (en plus d'aider les OQTF)

Il faut supprimer les voies cyclables et dégager les OQTF.

Signaler Répondre
avatar
Merluche le 20/08/2025 à 13:15

Un SDF algérien sur le carreau, un cycliste blessé... Les nouvelles sont très bonnes aujourd'hui

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 20/08/2025 à 13:12

Il faut supprimer les voies de voiture et mettre des pistes cyclables partout (en plus d'aider les OQTF)

Signaler Répondre
avatar
Encore ce matin… le 20/08/2025 à 13:09

Alors que j’attendais à un feu rouge à un important carrefour, le cycliste l’a traversé sans s’arrêter. Pourtant le petit panneau sous le feu rouge autorisait le vélo à tourner à droite, pas à aller tout droit !!!
Une telle scène est -hélas ! - très frequente ! un cycliste qui s’arrête au feu rouge c’est RARE ! Je suis sidérée de voir combien ils ( les cyclistes) sont inconscients et négligent leur propre sécurité. Et au final, ils vont stigmatiser « les bagnolards » !!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/08/2025 à 12:47

On va encore accuser la bagnole et dédier cette montée aux cyclistes...

Signaler Répondre
avatar
1789 le 20/08/2025 à 12:29

Toujours laisser 1 m en agglomération et 1.50 m ailleurs pour dépasser.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.