Lyon : un cycliste grièvement blessé dans un accident avec un automobiliste

Vers 18h30, dans la montée des Esses au niveau du virage de la rue de la Poudrière, un cycliste et un automobiliste sont entrés en collision dans des circonstances encore floues.
Le cycliste a été hospitalisé dans un état grave.
Une enquête a été ouverte, elle devra faire toute la lumière sur cet accident qui s'est déroulé sur un axe où vélos et voitures sont obligés de cohabiter dans le sens de la descente, tandis qu'une voie séparée cyclable est disponible dans le sens de la montée vers le plateau de la Croix-Rousse.
Va falloir envisager des ralentisseurs sur les voies cyclables, afin de calmer les ardeurs des rois de la pédale.Signaler Répondre
Il faut supprimer les voies cyclables et dégager les OQTF.Signaler Répondre
Un SDF algérien sur le carreau, un cycliste blessé... Les nouvelles sont très bonnes aujourd'huiSignaler Répondre
Il faut supprimer les voies de voiture et mettre des pistes cyclables partout (en plus d'aider les OQTF)Signaler Répondre
Alors que j’attendais à un feu rouge à un important carrefour, le cycliste l’a traversé sans s’arrêter. Pourtant le petit panneau sous le feu rouge autorisait le vélo à tourner à droite, pas à aller tout droit !!!Signaler Répondre
Une telle scène est -hélas ! - très frequente ! un cycliste qui s’arrête au feu rouge c’est RARE ! Je suis sidérée de voir combien ils ( les cyclistes) sont inconscients et négligent leur propre sécurité. Et au final, ils vont stigmatiser « les bagnolards » !!
On va encore accuser la bagnole et dédier cette montée aux cyclistes...Signaler Répondre
Toujours laisser 1 m en agglomération et 1.50 m ailleurs pour dépasser.Signaler Répondre