Lyon : l'auteur d'un violent vol à l'arraché sur un octogénaire interpellé, une OQTF déjà prononcée à son encontre

La victime avait été projetée au sol puis rouée de coups alors qu'elle rentrait chez elle, l'agresseur était reparti avec sa chaîne en or.

Ce dernier a été finalement interpellé mardi soir. Identifié par les enquêteurs, il a été reconnu par un policier de la BAC à la Guillotière.

Le jeune homme de 20 ans est un Algérien en situation irrégulière en France et déjà connu des forces de l'ordre. Lors de sa garde à vue, il a déclaré qu'il était mineur.

Il devrait être jugé ce jeudi après-midi dans le cadre d'une comparution immédiate. En parallèle, la préfecture du Rhône lui a infligé une OQTF, qui pourrait s'appliquer à l'issue de sa probable peine prononcée à l'issue de son passage devant les juges.