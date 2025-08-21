Faits Divers

Lyon : l'auteur d'un violent vol à l'arraché sur un octogénaire interpellé, une OQTF déjà prononcée à son encontre

Lyon : l'auteur d'un violent vol à l'arraché sur un octogénaire interpellé, une OQTF déjà prononcée à son encontre

Le 10 août dernier, un octogénaire était victime d'un violent vol à l'arraché dans le quartier de Gerland à Lyon.

La victime avait été projetée au sol puis rouée de coups alors qu'elle rentrait chez elle, l'agresseur était reparti avec sa chaîne en or.

Ce dernier a été finalement interpellé mardi soir. Identifié par les enquêteurs, il a été reconnu par un policier de la BAC à la Guillotière.

Le jeune homme de 20 ans est un Algérien en situation irrégulière en France et déjà connu des forces de l'ordre. Lors de sa garde à vue, il a déclaré qu'il était mineur.

Il devrait être jugé ce jeudi après-midi dans le cadre d'une comparution immédiate. En parallèle, la préfecture du Rhône lui a infligé une OQTF, qui pourrait s'appliquer à l'issue de sa probable peine prononcée à l'issue de son passage devant les juges.

43 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
bomer le 21/08/2025 à 17:53
Jobat a écrit le 21/08/2025 à 16h49

Oui tout a fait couler le bateau avec toutes cette racaille ras le bol de tous ces étrangers qui foute le bordel dehors tout ce monde de pourri

Je suis fatigué........Je suis fatigué......

Signaler Répondre
avatar
Csc l'ignare le 21/08/2025 à 17:27
Ignard a écrit le 21/08/2025 à 15h22

Cela ne concerne par les prérogatives d'un maire ! C'est un problème national !
Il va falloir retourner à l'école !

Où lisez vous élus "locaux"? Il va falloir retourner à l'école !

Signaler Répondre
avatar
johnny le 21/08/2025 à 17:19

Pas étonnant qu'il soit connu il le son tous

Signaler Répondre
avatar
Hexele le 21/08/2025 à 17:17

Pourquoi ne pas obliger tous ces écolos ,lfi, bobos avocats et compagnie à prendre ces OQTF chez eux et bien sûr à subvenir à leurs besoins .Peut etre changeront ils d'avis. Tant qu'il n'y a que le citoyen ordinaire qui subit rien ne changera

Signaler Répondre
avatar
Herrer le 21/08/2025 à 17:09
La France que nous meritons a écrit le 21/08/2025 à 13h00

Un gouvernement et son président qui se prosternent en permanence devant l’Algerie. Des algériens qui se permettent tout en toute impunité, les français ont voté deux fois et seraient prêt à voter une troisième fois pour la macronie si l’on en croit les sondages!

C'est bien le problème : ils font barrage.
Ils n'ont que ce qu'ils méritent.
En tout cas, mon entourage et moi, on n'en peut plus !

Signaler Répondre
avatar
Herrer le 21/08/2025 à 17:05

Marre de cette racaille !
Mais visiblement les français en redemandent puisqu'ils votent toujours pour les immigrationistes.
Ils font barrage, comme ils disent...
Et nous, on subit !

Signaler Répondre
avatar
Tintin le 21/08/2025 à 16:56

Toujours pareil ´´´´´´il sont là pour faire du mal!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Jobat le 21/08/2025 à 16:49
boboécolo a écrit le 21/08/2025 à 14h36

Non, il faut couler le bateau avant qu'il arrive à Alger....

Oui tout a fait couler le bateau avec toutes cette racaille ras le bol de tous ces étrangers qui foute le bordel dehors tout ce monde de pourri

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 21/08/2025 à 16:36

C'est insupportable. Quand une manif de soutien aux braves gens?? Dehors le voyou et tout de suite qu'il soit mineur ou pas.

Signaler Répondre
avatar
yaya17400 le 21/08/2025 à 16:13

Ce n'est plis OQTF mais ORTF ( Obligation de rester sur le territoire)
car de toute manière ils restent tous en France qui est très généreuse. ( mais pas avec les Français )
faire des lois pourqoui ?? elles restent dans un tiroir

Signaler Répondre
avatar
Jeronimo69 le 21/08/2025 à 16:10

La république française est l'ennemie des français.

Signaler Répondre
avatar
yaya17400 le 21/08/2025 à 16:09

ce n'est plus OQTF mais il faut le renommer ORTF ( obligation de rester sur le territoire)
parce que de toute manière ils restent tous dans notre pays qui est très généreux.
Les lois elles sont toutes dans le fonds d'un tiroir

Signaler Répondre
avatar
Limite le 21/08/2025 à 15:56
europe a écrit le 21/08/2025 à 15h25

l Algérie n’est pas en Europe

La question mériterait de se poser

Signaler Répondre
avatar
Schmatta le 21/08/2025 à 15:54

Ces OQTF la sont en mission, envoyés en nombre par les services secrets algériens . Une autre forme de déstabilisation hybride de la société française . Le gouvernement algérien haít le gouvernement français.

Signaler Répondre
avatar
europe le 21/08/2025 à 15:25
azerty69 a écrit le 21/08/2025 à 13h25

Il y a plus de frontière tu es a l'intérieur de l'Europe

l Algérie n’est pas en Europe

Signaler Répondre
avatar
Ignard le 21/08/2025 à 15:22
Jesaistout a écrit le 21/08/2025 à 15h02

Et ça motus et bouches cousues lors des universités d'été des écologistes, des socialistes et de LFI.
Ensuite, on les entendra blablater que c'est un sentiment d'insécurité et que les immigrés sous OQTF ne doivent pas être mis en centre de rétention car ce n'est pas humain et il ne faut pas les stigmatiser.
Nous payons aujourd'hui l'incapacité a prendre des décisions de nos élus lorsque cela concerne des faits de société.

Cela ne concerne par les prérogatives d'un maire ! C'est un problème national !
Il va falloir retourner à l'école !

Signaler Répondre
avatar
Logique le 21/08/2025 à 15:09

Pourquoi ne pas amener cette individu dans une forêt et lui faire passez un sale quart d'heure ? Au lieu de s'embêter a le juger etc pour rien a la fin

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 21/08/2025 à 15:06

Nous ne voyons pas ou est le problème

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 21/08/2025 à 15:02
La prefete a écrit le 21/08/2025 à 13h58

il y a trois semaines la Préfète du Rhône a indiqué que 60% des agressions étaient faites par des étrangers dont 60 % étaient algériens…. il faut réquisitionner un bateau et directement Alger !!!!

Et ça motus et bouches cousues lors des universités d'été des écologistes, des socialistes et de LFI.
Ensuite, on les entendra blablater que c'est un sentiment d'insécurité et que les immigrés sous OQTF ne doivent pas être mis en centre de rétention car ce n'est pas humain et il ne faut pas les stigmatiser.
Nous payons aujourd'hui l'incapacité a prendre des décisions de nos élus lorsque cela concerne des faits de société.

Signaler Répondre
avatar
boboécolo le 21/08/2025 à 14:36
La prefete a écrit le 21/08/2025 à 13h58

il y a trois semaines la Préfète du Rhône a indiqué que 60% des agressions étaient faites par des étrangers dont 60 % étaient algériens…. il faut réquisitionner un bateau et directement Alger !!!!

Non, il faut couler le bateau avant qu'il arrive à Alger....

Signaler Répondre
avatar
:( le 21/08/2025 à 14:28

scénario super original

Signaler Répondre
avatar
RN6 le 21/08/2025 à 14:26

Le profil parfait pour être élu LFI

Signaler Répondre
avatar
verdoxxxx le 21/08/2025 à 14:26

Et toujours le même point commun à toutes ces agressions... et non c'est pas les vieux et leur collier...

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 21/08/2025 à 14:25

On parie qu'il ne partira jamais ? Yen a marre de ces verrues qui nous empoisonnent la vie !

Signaler Répondre
avatar
dehaus michel le 21/08/2025 à 14:23
La poussière sous le tapis a écrit le 21/08/2025 à 14h11

Toujours les mêmes profils qui participent à l'ensauvagement et à la décivilisation, passé le constat que tout le monde voit (sauf ceux enfermés dans des postures idéologiques) quand va agir l'Etat pour protéger les citoyens de ces nuisibles et prédateurs ?

On paie des impôts pour être protéger!
En France c'est justice a 2 vitesses
Exemple une juge se fais squatté sa résidence secondaire
En quelques semaines la squatteuse est expulsée et condamnée
Autre exemple une retraitée a mis 2 ans pour récupéré son logement squatté par des guinéens!!!!

Signaler Répondre
avatar
AlTarba le 21/08/2025 à 14:21

Quelle frontière ?

Signaler Répondre
avatar
Lino de lyon le 21/08/2025 à 14:17

Dans votre article, vous oubliez de dire que les policiers ont retrouvé sur lui, une carte d’adhésion à LFI…

Signaler Répondre
avatar
Pilou69 le 21/08/2025 à 14:16
Bouffon a écrit le 21/08/2025 à 12h38

Il n’y a rien de marrant dans la situation. On ne peut pas rire de tout, il faut surtout trouver une solution pour expulser ces gens. »

Il a malheureusement raison...
l'Algérie n'en veut pas. Moi j'ai une solution : le remettre à Allah directement. Lui ne refuse pas de reprendre ses ouailles.

Signaler Répondre
avatar
La poussière sous le tapis le 21/08/2025 à 14:11

Toujours les mêmes profils qui participent à l'ensauvagement et à la décivilisation, passé le constat que tout le monde voit (sauf ceux enfermés dans des postures idéologiques) quand va agir l'Etat pour protéger les citoyens de ces nuisibles et prédateurs ?

Signaler Répondre
avatar
Légion le 21/08/2025 à 14:07

A la 3ème OQTF, on lui décerne la légion d'honneur?

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 21/08/2025 à 14:02

Juges. Avocats vous êtes ridicules avec vos jugements bidons et politisés.
En finir avec l'indépendance de la justice.
Voilà où nous mène le MELTING POT.

Signaler Répondre
avatar
La prefete le 21/08/2025 à 13:58

il y a trois semaines la Préfète du Rhône a indiqué que 60% des agressions étaient faites par des étrangers dont 60 % étaient algériens…. il faut réquisitionner un bateau et directement Alger !!!!

Signaler Répondre
avatar
Bien fait le 21/08/2025 à 13:46

Vous suivez les conseils de la gauche et faites barrage. Ne venez pas vous plaindre.

Signaler Répondre
avatar
vous servez a quoi? le 21/08/2025 à 13:25
La France que nous meritons a écrit le 21/08/2025 à 13h00

Un gouvernement et son président qui se prosternent en permanence devant l’Algerie. Des algériens qui se permettent tout en toute impunité, les français ont voté deux fois et seraient prêt à voter une troisième fois pour la macronie si l’on en croit les sondages!

La préfecture lui a infligé une OQTF
On en rigole encore🤣🤣🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
azerty69 le 21/08/2025 à 13:25
Dupon a écrit le 21/08/2025 à 12h54

Mais comment on peut avoir autant d'individus en situation irrégulière dans ce pays ?
C'est quand même incroyable que nos frontières soient de vraies passoires.

Il y a plus de frontière tu es a l'intérieur de l'Europe

Signaler Répondre
avatar
La France que nous meritons le 21/08/2025 à 13:00

Un gouvernement et son président qui se prosternent en permanence devant l’Algerie. Des algériens qui se permettent tout en toute impunité, les français ont voté deux fois et seraient prêt à voter une troisième fois pour la macronie si l’on en croit les sondages!

Signaler Répondre
avatar
FCLYON6 le 21/08/2025 à 12:59

pourquoi cette pourriture est toujours en FRANCE ????

Signaler Répondre
avatar
la place des terreaux le 21/08/2025 à 12:59

chronique d'une ville ordinaire

Signaler Répondre
avatar
comme d'habitude le 21/08/2025 à 12:58

Et oui encore un qui ne partira jamais !

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 21/08/2025 à 12:54

Mais comment on peut avoir autant d'individus en situation irrégulière dans ce pays ?
C'est quand même incroyable que nos frontières soient de vraies passoires.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/08/2025 à 12:45

Encore et toujours les mêmes...
Il ne faut pas s'étonner que les gens deviennent racistes contre un type de population et pas les autres.

Signaler Répondre
avatar
Bien sûr le 21/08/2025 à 12:40

" Qui pourrait s’appliquer "
Ah ah ah

Signaler Répondre
avatar
Bouffon le 21/08/2025 à 12:38
Kader a écrit le 21/08/2025 à 12h13

Je partira pas, je partira pas

Il n’y a rien de marrant dans la situation. On ne peut pas rire de tout, il faut surtout trouver une solution pour expulser ces gens. »

Signaler Répondre
avatar
Et les Ecologistes, ils branlent quoi ? le 21/08/2025 à 12:38

C'est au programme de leurs "Journées d'Eté", cette violence en cours dans les rues contre leurs propres administrés ?

Ou alors ils en sont toujours à parler de sujets lunaires ?

Signaler Répondre
avatar
Bon le 21/08/2025 à 12:33

Apparemment aucun atelier n’est prévu pour ce type d’événement pour Greg et ses compatriotes…

Signaler Répondre
avatar
philenice le 21/08/2025 à 12:18

fait divers du quotidien, issue connue symbole de notre impotence collective

Signaler Répondre
avatar
Kader le 21/08/2025 à 12:13

Je partira pas, je partira pas

Signaler Répondre
avatar
La banalité le 21/08/2025 à 12:12

Toujours le même profile : un clandestin algerien

Et dire que notre pays est incapable de forcer les pays source à reprendre leurs ressortissants!! J imagine bien le poids et la crédibilité que nous avons dans les négociations de paix entre la Russie et l Ukraine! C est sur qu on fait peur et qu on est respecté !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.