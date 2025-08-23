Faits Divers

Le passager tente de pénétrer dans le cockpit, un vol Lyon-Porto obligé de revenir à Saint-Exupéry

C'est une scène surréaliste à laquelle ont assisté les passagers d'un vol Lyon-Porto vendredi soir.

Dans cet avion easyJet qui avait décollé de l'aéroport Saint-Exupéry, un jeune homme de nationalité portugaise a été victime d'une crise de démence. Il s'est alors levé, s'est montré violent envers le personnel navigant puis a tenté de s'infiltrer dans le cockpit.

Face à cette situation, le pilote a décidé de suivre le protocole prévu et de revenir sur ses pas. Pendant ce temps, des passagers parvenaient à maîtriser le Portugais hystérique.

De retour à Lyon, l'individu a été interpellé par la police aux frontières. Il a ensuite été hospitalisé.

Les passagers du vol ont dû attendre trois heures avant de pouvoir redécoller, direction Porto.

8 commentaires
Laisser un commentaire
bacalhao le 23/08/2025 à 18:12

Le porto, c'est pas bon pour les neurones...mdr !

Secret médical le 23/08/2025 à 17:56

Si jeune et déjà atteint de crises de démence, il y a un hic quelque-part non ?

Laitr le 23/08/2025 à 17:39
Oui a écrit le 23/08/2025 à 16h42

Comme vous le remarquez, c’est tellement rare que ça mérite d’être souligné.

Quand on fait l’autruche et que l’on choisi que ce qui nous arrange,alors oui tu as raison !!

Kool le 23/08/2025 à 17:25

A croire qu'ils sont tous fous ..Mythos comme beaucoup

Les fou sont dehors le 23/08/2025 à 16:43

Les fou à l extérieur avec le cannabis les ballon les médocs

Oui le 23/08/2025 à 16:42
JOJO DE LA DUCHERE a écrit le 23/08/2025 à 16h05

Désolé pour vous malheureusement c'est pas un Algérien

Comme vous le remarquez, c’est tellement rare que ça mérite d’être souligné.

Toxic jet le 23/08/2025 à 16:37

Encore un qui a dû avaler un mélange de molécules légales et illégales parce qu’il a peur de l’avion. Faut vraiment être con…

JOJO DE LA DUCHERE le 23/08/2025 à 16:05

Désolé pour vous malheureusement c'est pas un Algérien

