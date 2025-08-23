Le passager tente de pénétrer dans le cockpit, un vol Lyon-Porto obligé de revenir à Saint-Exupéry

Dans cet avion easyJet qui avait décollé de l'aéroport Saint-Exupéry, un jeune homme de nationalité portugaise a été victime d'une crise de démence. Il s'est alors levé, s'est montré violent envers le personnel navigant puis a tenté de s'infiltrer dans le cockpit.

Face à cette situation, le pilote a décidé de suivre le protocole prévu et de revenir sur ses pas. Pendant ce temps, des passagers parvenaient à maîtriser le Portugais hystérique.

De retour à Lyon, l'individu a été interpellé par la police aux frontières. Il a ensuite été hospitalisé.

Les passagers du vol ont dû attendre trois heures avant de pouvoir redécoller, direction Porto.