Le passager tente de pénétrer dans le cockpit, un vol Lyon-Porto obligé de revenir à Saint-Exupéry

Dans cet avion easyJet qui avait décollé de l'aéroport Saint-Exupéry, un jeune homme de nationalité portugaise a été victime d'une crise de démence. Il s'est alors levé, s'est montré violent envers le personnel navigant puis a tenté de s'infiltrer dans le cockpit.
Face à cette situation, le pilote a décidé de suivre le protocole prévu et de revenir sur ses pas. Pendant ce temps, des passagers parvenaient à maîtriser le Portugais hystérique.
De retour à Lyon, l'individu a été interpellé par la police aux frontières. Il a ensuite été hospitalisé.
Les passagers du vol ont dû attendre trois heures avant de pouvoir redécoller, direction Porto.
Le porto, c'est pas bon pour les neurones...mdr !Signaler Répondre
Si jeune et déjà atteint de crises de démence, il y a un hic quelque-part non ?Signaler Répondre
Quand on fait l’autruche et que l’on choisi que ce qui nous arrange,alors oui tu as raison !!Signaler Répondre
A croire qu'ils sont tous fous ..Mythos comme beaucoupSignaler Répondre
Les fou à l extérieur avec le cannabis les ballon les médocsSignaler Répondre
Comme vous le remarquez, c’est tellement rare que ça mérite d’être souligné.Signaler Répondre
Encore un qui a dû avaler un mélange de molécules légales et illégales parce qu’il a peur de l’avion. Faut vraiment être con…Signaler Répondre
Désolé pour vous malheureusement c'est pas un AlgérienSignaler Répondre