A Lyon, 320 salariés de l’énergie en colère devant Enedis : "Ce n'est que le début"

Ce mardi midi, c'était la mobilisation des salariés de l'électricité et du gaz.

Plus de 320 salariés du secteur de l'énergie (EDF, CNR, RTE, Enedis, etc.) se sont rassemblés devant les locaux d’Enedis à Lyon, à l’appel de la CGT, dans le cadre d’une grève nationale. Une manifestation, qui donne le ton d’une rentrée sociale placée sous le signe de la colère et de la détermination. Et, incontournable, autour d'un barbecue convivial avec merguez et chipolatas.

"Les prix explosent pour les usagers, les salaires stagnent pour les travailleurs, et les dividendes s’envolent pour les actionnaires. Ce système est à bout de souffle", souffle cette gréviste.

A ses côtés, les manifestants ont dénoncé la flambée des factures pour les consommateurs alors que, dans le même temps, une partie des salariés du secteur touche moins que le SMIC. Un paradoxe révoltant pour celles et ceux qui assurent, souvent en astreinte et dans des conditions difficiles, la continuité d’un service essentiel.

Les manifestants rappelaient que la France est aujourd’hui le premier exportateur d’électricité d’Europe. Une position qui rapporte énormément à la richesse nationale. Et pourtant, ceux qui produisent cette richesse ne voient rien venir. "On contribue à faire tourner l’économie du pays. Mais au lieu de nous remercier, on nous laisse nous appauvrir", poursuit la gréviste, qui prévient : "Ce 2 septembre, ce n’est que le début. S’ils ne nous entendent pas, ils finiront par nous voir".